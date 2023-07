Tasha Suri: romance orgullosamente indo-queer

Hace unas décadas, el género de la fantasía y la ciencia ficción podía compararse a un club de caballeros británicos. O un club de golf de Nueva Inglaterra o California. Hoy, afortunadamente, se ha enriquecido con infinidad de nuevas miradas (culturales, de género...) hasta parecer más bien un plenario de las Naciones Unidas. "En mi caso es una decisión muy consciente que los principales personajes sean indios y no occidentales, que sean mujeres y que tengan una relación lésbica", explica durante su visita al festival Celsius la escritora británica Tasha Suri. "Es el momento de hacerlo tras tantos años de fantasía centrada en hombres heterosexuales. No he leído muchos libros protagonizados por mujeres indias y lesbianas... así que de forma muy deliberada quería escribir uno, que hubiese uno en el género que amo, la fantasía, y no situado en un contexto en que la homosexualidad sea la norma sino en un mundo patriarcal en el que las mujeres deban luchar por cualquier forma de poder y contra la homofobia; pero que ninguna de ellas vea nada equivocado en cómo aman".

Suri, bibliotecaria, nacida en el norte de Londres de padres punjabís, ha conseguido en solo cinco años de carrera que la revista "Time" incluyese su libro inédito en España "Empire of Sand" entre los 100 mejores títulos de fantasía de todos los tiempos y recibir su primer "World Fantasy Award" por "El trono de jazmín" (Gamon), primera entrega de una serie que prosigue con su segundo libro traducido al castellano, "La espada de hiedra". La diversidad de opciones sexuales y la mirada posclonial van de la mano en su obra. "Hay una razón por la que hay tanta ficción que explora simultáneamente el género, la sexualidad, la raza, la cultura: hasta cierto punto todo es la misma lucha, que la gente que sea distinta a ti merece vivir su vida con un propósito y con alegría. Eso es todo, esta pequeña cosa".