Las campanas de La Arena tañen por Jimi Pérez Lorente, "modelo de servidor público y hombre de bien"

Las mismas campanas de la iglesia de La Arena que el pasado 24 de junio repicaron de alegría a la salida de la procesión de San Juan tañeron ayer de dolor en el último adiós a Jaime Pérez Lorente, "Jimi", el que fue policía local en el concejo durante los últimos treinta años y había sido elegido Alcalde por aplastante mayoría en las elecciones del mes de mayo. El día de San Juan Jimi se estrenó como Regidor en la procesión marinera que se honra de sacar a la calle 17 santos; ayer compareció de cuerpo presente ante cientos de personas atenazadas por el dolor y por lo incomprensible de su muerte. Definido como "un hombre de bien" y un "modelo de servidor público" su pérdida, según se expresó en el funeral, "es irreparable porque afecta al corazón del concejo".

Veintiséis días median entre la imagen festiva de San Juan y la funeraria de ayer. Como dijo desde el púlpito el ahora jefe al mando de la Policía Local de Soto del Barco, Alberto Lanzós Díaz, "nunca me pude imaginar que hoy estaríamos aquí, despidiéndote de esta manera". Una despedida, ciertamente, que quedará para la posteridad por lo que tuvo de emotiva y sincera; multitudinaria y afectiva con los deudos del difunto; institucional porque se trataba del Alcalde electo del concejo pero no por ello menos popular porque Jimi era más que un cargo político.

Desde media hora antes de la hora fijada para el inicio del funeral La Arena ya era un hervidero de gente que quería honrar la figura de Jimi, ese vecino siempre dispuesto a echar una mano, ese policía local al que no le caían los anillos por colaborar con colegios, comisiones festivas o asociaciones culturales, el prometedor Alcalde cuyo mandato finalizó abrupta e inesperadamente. Coronas y ramos de flores casi tapizaban la fachada de la iglesia. Autoridades civiles y policiales –de la Guardia Civil y de policías locales de una docena de concejos asturianos– se personaron vestidos de gala para despedir a uno de los suyos. Y además, como se comentó en los corrillos de uniformados, "uno de los mejores".

Políticos de todo signo, alcaldes y concejales del bajo Nalón y municipios cercanos olvidaron por un día sus diferencias para despedir a Jimi desde la unidad que fragua el dolor. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, abrió un hueco en su apretada agenda de campaña para acudir al funeral. La Consejera de Presidencia, Rita Camblor, representó al Gobierno del Principado y tomó la palabra ante los medios de comunicación: "El disgusto y la emoción que se palpa en el ambiente, y que ya vimos en el tanatorio, evidencia que estamos ante una gran pérdida, la de una persona que era muy querida por los vecinos y al que todos describen, desde antes ya de ser Alcalde, como altruista y colaborativo". Camblor se ha puesto a disposición del equipo de gobierno de Soto del Barco para lo que pudiera necesitar en estos días difíciles.

A la una en punto llegó el coche fúnebre a la iglesia de La Arena. Varios familiares sacaron el féretro y en ese momento tañeron tristes las campanas. La caja con los restos mortales de Jimi Pérez Lorente iba cubierto por la bandera de Soto del Barco y al ser depositado frente al altar para el oficio fúnebre el ex alcalde, Jaime Menéndez Corrales, y el alcalde en funciones, José Manuel Lozano, –pasado y probable futuro del poder municipal sotobarquense– colocaron sobre el ataúd el bastón de mando, el símbolo de la autoridad local.

El funeral unió a las tres familias de las que Jimi formó parte en vida: la sanguínea, la municipal y la vecinal. Tanto la viuda, María Guadalupe Fernández Basarán, como los hermanos del Alcalde y demás allegados recibieron cariñosas y sentidas muestras de condolencia, que se hicieron extensivas en algunos casos a los compañeros de partido de Pérez Lorente, en especial un destrozado Menéndez Corrales. La gran familia de Jimi, la gente de Soto del Barco, abarrotó la iglesia y aún quedó gente fuera para llenarla otras dos veces si hubiera sido posible. El respetuoso silencio de los asistentes solo fue roto por ovaciones a la entrada y salida del féretro de la iglesia.

Los emocionados aplausos también subrayaron las palabras que dedicaron a Jimi su sucesor como jefe de la policía local de Soto del Barco, Alberto Lanzós Díaz, y el ex alcalde Jaime Menéndez Corrales, si bien este, incapaz de hablar, pidió al cura, José María Menéndez, que pusiera voz a sus palabras. Por orden de intervención en el funeral, el cura abordó la obligada semblanza de Jimi desde la pregunta que flota en el aire desde el pasado martes: «¿Por qué?» El párroco arenesco hizo ver la necedad de una pregunta «que no tiene respuesta» aunque «siempre encubre un sufrimiento del que se puede salir con ayuda, entre otras la fe en Dios en el caso de los cristianos». José María Menéndez aventuró –según dijo, desde su «experiencia personal»– la posibilidad de un cuadro depresivo del personaje público que en el fondo era Jimi Pérez Lorente, y a este respecto pidió «mucho respeto y comprensión para los servidores públicos, que como personas que son sufren en la exposición social a la que están sujetos».

Menéndez concluyó su plática instando a «dejar de buscar respuestas a las preguntas y mejor reflexionar sobre ellas para que nos ayuden a ser ciudadanos de bien y evitar hacer el mal como nos enseñó Jimi con su ejemplo». Finalizado el oficio religioso tomó la palabra el policía local Alberto Lanzós Díaz, que leyó un emotivo texto de despedida a quien fue su jefe: «Te vas y nos dejas cojos. Los pasos que vamos a dar ya no van ser los mismos sin pisar tus huellas, sin tener tu respaldo. Eras la muleta en la que podíamos apoyarnos cuando las fuerzas flaqueaban».

El policía definió a Jimi como «alguien único, un hombre fiel a sus ideas, un todoterreno al que no se le ponía nada por delante, una persona servicial siempre dispuesta para todo el mundo y a cualquier hora sin pedir nada a cambio». Y reflejando un sentir general, Lanzós entró en diálogo con el ausente: «Desde hoy el concejo de Soto del Barco es menos Soto del Barco sin ti, porque eras el corazón y el alma de este municipio. Nos costará allanar el camino, pero puedes estar seguro que tu legado estará presente y que tiraremos para adelante para que te sientas orgulloso». La emotiva elegía del ex alcalde Menéndez Corrales a su sucesor en el cargo y amigo íntimo la leyó el cura. El veterano político sotobarquense evoca en su relato el nacimiento de la amistad con Jimi en el ambiente eclesial de La Corrada y bajo el influjo del recordado sacerdote Jorge Martínez, luego misionero en Centroamérica: «Tú fuiste el mejor fruto de las semillas plantadas hace más de 40 años, el que mejor exprimió aquellas enseñanzas».

Menéndez Corrales relata en su despedida a Jimi, «no sin rubor», cómo ambos se consideraban hermanos sin serlo y cómo el candidato a alcalde le presentó en los mítines de la última campaña como un «padre y un ejemplo» que esperaba poder imitar en caso de lograr la alcaldía. «Jimi, fuiste el mejor regalo que me hizo la vida, mi ángel de la guarda, mi confidente y amigo del alma. Y te has ido. Danos fuerzas para seguir tu obra», concluyó el ex alcalde por boca del cura en una iglesia que a esas alturas era un mar de lágrimas.