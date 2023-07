Froud, marca de la "educación emocional" de varias promociones

La expectación era máxima. La cola de gente subía las escaleras de acceso al auditorio de la Casa de la Cultura de Avilés. Todo el mundo quería ver a Wendy Froud, la creadora de Yoda, uno de los personajes principales de la Guerra de las Galaxias. "Es un lujo tener aquí a alguien como ella", aseguraba Paula Otero, emocionada por poder ver en persona a una persona que considera su ídolo. Y no fue para menos, durante la más de media hora que la estadounidense estuvo sobre el escenario, las risas con sus comentarios y los aplausos fueron la tónica general.

El presentador, Jorge Iván Argiz, no pudo evitar mostrar su admiración por su compañera de mesa. "Si me llegan a decir que esto iba a pasar hace unos años, no me lo creería en la vida", indicó el coorganizador del Celsius. Para arrancar la charla, el gallego optó por recordar los primeros años de Froud, en los que tenía clara cuál sería su futura profesión. "Antes de cumplir los cinco años, mi madre me contaba cuentos de hadas. Yo quería recrear a esos personajes, por lo que me dedicaba a hacer muñecas, para que se hiciesen realidad", explicó la estadounidense, que hizo un repaso a toda su carrera como artista plástica. El final no pudo ser otro que una señora ovación a una persona que "ha marcado la educación emocional de generaciones".