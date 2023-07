El gobierno defiende el plan de la Muralla para evitar "un parque temático sin gente"

Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, aseguró su alegría porque ayer ella y los otros veinticuatro concejales avilesinos elegidos en mayo hubieran "entrado en materia" en este primer Pleno ordinario y es que esta circunstancia no es general "en otros ayuntamientos" porque los hay que "todavía se están configurando y haciendo el reparto de sus responsabilidades".

Avilés, sin embargo, ya está en marcha. El Pleno que se reunió ayer sirvió, entre otras cosas, para aprobación definitiva del proyecto de la Muralla, para iniciar el plan que concierne al crecimiento del parque tecnológico, para dar cuenta de la disolución de la sociedad Isla de la Innovación que se había creado para desarrollar la "nueva centralidad" y, además, para reclamar al Principado que de una vez por todas asuma las escuelinas como propias con el fin de que los ayuntamientos –el de Avilés, concretamente– puedan dedicarse a las competencias que les son naturales.

La Muralla.

El Pleno aprobó el plan que prevé recuperar la muralla de Avilés a la altura del parque del Muelle. "Pero conlleva algunas cosas más muy importantes", señaló Manuel Campa (PSOE), el concejal de Desarrollo Urbano y segundo teniente de alcalde de Avilés. Entre esas cosas importantes destacó: "Vamos a disponer de vivienda pública en un espacio como es el casco histórico fundamental para atraer población joven y también mayores", apuntó el concejal antes de explicar: "Digo ‘fundamental’ porque hay que evitar esos procesos de gentrificación de los centros de las ciudades, de los cascos históricos, de que podamos encontrarnos con parques temáticos dentro de la ciudad y no tengamos gente viviendo en ellos". Esta posibilidad se ha evaporado, explicó Campa, porque el plan de la Muralla lo que hace "es atacar antes de que esto suceda": pone a disposición de los futuros nuevos avilesinos "espacios atractivos en el centro". El concejal explicó que "en el espacio de un año estará concluido definitivamente" el estudio de detalle. Después "tiene que venir un proyecto de reparcelación" que ya se está redactando "también internamente, con los recursos municipales". El segundo teniente de alcalde explicó asimismo que "a la vez" que se está desarrollando el plan de reparcelación empieza también el de reurbanización de tal modo que no tardando mucho las nuevas viviendas se combinarán con "centros de interpretación y acciones museísticas" en el entorno de la cerca.

El parque tecnológico.

"Pasamos de una aprobación definitiva al inicio de un proceso que pretendemos que sea corto", explicó el concejal Campa cuando tocó hablar del nuevo plan previsto para el parque tecnológico. "Se trata de una revisión del Plan General y es así no por la dificultad y los cambios sustanciales, si no porque afecta a varios sistemas generales: al Puerto, al Niemeyer, a Carreteras..." Lo que pretende hacer el Ayuntamiento es, según el concejal de Desarrollo Urbano, desarrollar un terreno que es "fundamental para la ciudad" (el entorno de Baterías). Este paso que empezó ayer a andar es el primer paso de un proceso que Campa prevé corto en el tiempo (tras la aprobación del documento de prioridades va la aprobación inicial). A partir de ahí, cada uno de los escalones burocráticos destinados a que Avilés cuente con un parque de la innovación de manera inmediata. Al hilo de esto, el concejal Pablo Menéndez (PP) se interesó sobre la naturaleza social de la empresa Isla de la Innovación, S. L. (creada hace años, precisamente, para desarrollar urbanísticamente esta zona). "Se disuelve el pasado mes de junio porque su objeto social desaparece cuando el Ayuntamiento tiene interés fundamental en desarrollar sólo una parte de los terrenos". Pese a esta circunstancia "todo el trabajo previo", el que realizó la sociedad ahora disuelta, "se incorporará a la revisión del Plan General".

Nueva cuota de las escuelinas.

"Lo que venimos reclamando desde este Ayuntamiento, bueno, desde todos, es precisamente eso: que el Principado asuma la gestión de la red de escuelas infantiles que hasta ahora funciona con convenios o con un convenio y diferentes ‘addendas’. El funcionamiento que hemos tenido hasta ahora nos ha traído una serie de complicaciones en las relaciones laborales", destacó Raquel Ruiz (PSOE), la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés. "Ya tenemos dos sentencias: una del año 2011 y otra de este", apostilló. La Alcaldesa, por su parte, insistió en esta idea: "Es muy importante este tema, es muy importante que el Principado asuma la red de escuelinas como una competencia propia porque nosotros hemos intervenido con gusto muchos años porque teníamos que resolver un problema muy importante para las familias, pero es justo que ahora vuelva a sus orígenes y hay un tiempo para poder reorganizar la red y que el Principado la asuma al cien por ciento". Todo esto vino a cuento del cambio en la cuota mensual de la red avilesina de escuelinas.

Elecciones.

Esther Llamazares, portavoz del PP y candidata de su partido al Congreso en las elecciones generales de mañana, confesó "no haber encontrado en ningún otro ayuntamiento" una delegación en intendencia electoral. "El hecho de que aparezca un concejal en el proceso electoral genera un poco de duda en la organización de ese proceso". Campa le explicó que esa responsabilidad está presente en "todos los ayuntamientos de España".

Las casas de los maestros, la Agenda 2030 y la "falta de respeto"

A cuenta del desarrollo de la rehabilitación de las viviendas de los maestros del barrio de La Luz la tensión en el primer Pleno ordinario de este mandato se podía cortar con un cuchillo. Pelayo García, el concejal de Servicios Urbanos (PSOE), explicó a instancias de su colega –Jorge García (PP)– que el proyecto en concreto era una "palanca en la lucha contra el reto demográfico y la atracción de población". Y añadió, a continuación, que también era "una herramienta más del Avilés que progresa y avanza" y que era posible "porque existe una voluntad política de los gobiernos presididos por socialistas en España, en Asturias y en Avilés" que, según el criterio de García, son los que apuestan "por Europa, por los objetivos de desarrollo sostenible, por las agendas urbanas, por la agenda 2030", los que no niegan "la transformación que tienen que sufrir nuestras ciudades". Y continuó: "Lo hacemos y lo seguiremos haciendo porque siempre defendemos, incluso en los pactos con otros partidos, estas políticas económicas y sociales".

Y, al hilo de esto, apostilló: "No nos avergonzamos, ni renegamos de lo que es mejor para nuestros vecinos y no pactamos con el negacionismo y la involución". Esta intervención (la segunda en la tercera interpelación incluida en la parte fiscalizadora del orden del día del Pleno de ayer) fue la que hizo estallar a Vox y a PP. Arancha Martínez Riola, la portavoz del primero de los dos grupos, aseguró que "la presidencia de este Pleno es muy ajustadita con los tiempos de la oposición y, sin embargo, con los del señor García no".

La alcaldesa, Mariví Monteserín, recalcó que su compañero no había consumido "cinco minutos" [el tiempo máximo que permite el reglamento en cuanto a interpelaciones se refiere]. Riola, sin embargo, también mostró su rechazo a la defensa que hizo el concejal de Servicios Urbanos. "Entendemos que tenemos unas elecciones el domingo que viene [mañana], pero creo que este no es el sitio que para dar el mítin sobre la Agenda 2030, sobre negacionismo y sobre todas las maravillas que han acometido los gobiernos socialistas..."

El aludido replicó: "Si en un Pleno municipal no se puede hablar de cuestiones políticas, entonces apaga y vámonos". Esther Llamazares, portavoz del PP y candidata de su partido a las generales, también intervino en este punto (cuando el tiempo de las casas de los maestros había acabado): "Señor García, es una falta de respeto lo que acaba de hacer: un grupo de la oposición le ha preguntado sobre cuestiones muy concretas y ha hecho un ‘speech’ faltando al respeto, como suele ser habitual". Monteserín apostilló que no había sido García el que faltó al respeto porque lo había hecho Llamazares: "Por aprovechar una interpelación que no tiene que ver".