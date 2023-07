"Entre Henson y Lucas, me quedo con Jim"

La escultora Wendy Froud (Detroit, Estados Unidos, 1954), la creadora de Yoda, de Peggy, bebe un trago de agua mineral en uno de los vestíbulos del hotel Palacio de Avilés, donde se aloja estos días, antes de atender a LA NUEVA ESPAÑA con una enorme sonrisa. La intérprete Virginia de la Fuente, de la organización del festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror, un encuentro cultural que se ha desarrollado durante toda esta semana y que se despide hoy, facilita enormemente el desarrollo de esta conversación.

–Sus padres eran artistas, usted terminó siéndolo y su hijo Toby Froud también.

–He estado involucrada en el arte toda mi vida, sí. Casi desde que nací. Y sí, sigue con mi hijo Toby. Desde bien pequeña, con apenas seis años, hacía mis propias muñecas y hacía mis pinitos con las marionetas. Después, sí que es cierto que fui a la Escuela de Arte de Detroit, aprendí a trabajar el metal, los tejidos y a hacer cerámica. Todo esto lo pude incorporar a mi trabajo posterior. Además, mis padres siempre me animaron a seguir con el arte y mi casa estaba repleta de arte. He crecido rodeada por el arte y lo mismo le ha pasado a mi hijo Toby.

–O sea, ¿el artista nace o se hace?

–Creo que naces con cierto nivel de creatividad. Si esa creatividad se trabaja a lo largo de tu desarrollo cuando creces te conviertes en una persona muy favorable al arte. En fin, lo que quiere decir es que la creatividad es algo que se entrena, pero tiene que haber una creatividad innata a la que dar forma.

–Ha creado cuatro iconos de mi generación. ¿Cómo ve esta responsabilidad?

–Uff. Responsabilidad. ¡Qué interesante! Me siento privilegiada por haber podido llegar a influir, de una u otra manera, en la vida de muchas personas: viene gente, de al menos tres generaciones, a hablar conmigo a agradecerme el trabajo que he hecho en mi vida. Muchas personas vienen a hablar comigo y con mi marido Brian Froud para darnos las gracias por la alegría y la esperanza que les han brindado nuestras criaturas.

–¿Quién era mejor jefe? Jim Henson o George Lucas.

–(Risas) Ufff, es una pregunta difícil... Jim Henson, sin duda.

–¿Cómo era?

–Trabajar con Jim Henson era maravilloso. A lo largo de los años se convirtió en un gran amigo nuestro (de Brian y de mí misma). Cuando estábamos trabajando en "Cristal Oscuro", como éramos un equipo de seis u ocho personas, al final nos convertimos en una pequeña familia. Salíamos con Frank Oz y con Henson a comer: siempre escuchaba todas las propuestas, jamás se enfadaba, tenía un sentido del humor delicioso. Nos trataba muy bien, así que la gente respondía trabajando poniendo siempre toda la carne en el asador, aprovechando todas las horas que hubiera en el día. Era tan bueno trabajar con él que no nos importaba el esfuerzo.

–¿Cómo llegó a los "Teleñecos?

–Trabajé en el programa de los "Teleñecos" poco tiempo realmente. Le explico. Estaba en "Cristal Oscuro" y entonces Jim Henson estaba desarrollando este proyecto. Lo que pasó es que el inicio de "Cristal Oscuro" coincidió con mi graduación en Detroit. Acabé, me mudé a Nueva York e hice una pequeña exhibición de muñecos y marionetas. Uno de los compañeros de Jim vino a la exposición y le compró de regalo de Navidad uno de los que había hecho yo. Pasada la Navidad, recibí una llamada de Jim para decirme que quería que trabajara para él.

–¡Qué buen regalo!

–Claro. Entonces me dijo que quería contratarme. La única entrevista de trabajo que he hecho en mi vida fue para entrar con Henson. Estuve cinco años trabajando en "Cristal Oscuro": aprendí de una manera brutal.

–Y, entonces, el corazón se le salió del pecho. Imagino.

–Me llamó el director de arte de Henson para decirme que tenía que estar al día siguiente con él. Le dije que no podía, que tenía que ir a recoger a mi madre al aeropuerto. Me dijo: "Arreglalo para que vaya otra persona. No te lo puedes perder". Siempre digo que hay oportunidades que no te puedes perder.