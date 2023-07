El Celsius, de despedida: "Estamos contentos por ver a la gente contenta"

"Estamos contentos por ver a la gente contenta que es, al fin y al cabo, para lo que montamos todos los años un festival como este", dice Jorge Iván Argiz, uno de los tres directores del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror, que se ha celebrado esta semana y que promete volver: la décimo tercera edición del encuentro literario avilesino se desarrollará entre los próximos 16 y 22 de julio de 2024. Eso, al menos, es lo que anunciaron los otros dos directores –Diego García Cruz y Cristina Macía– al finalizar la ceremonia (sin ceremonias) de entrega de sus premios: los "Kelvin 505" a la mejor narrativa de género y el "Lorna" a los mejores cómics del año.

No anunciaron ningún autor para la próxima edición –han roto la tradición a este respecto–, pero este pasado viernes, cuando Wendy Froud, la creadora de Peggy de Yoda, protagonizó uno de los encuentros del festival, cayó una bomba de alegría en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés: la norteamericana dijo que iba a regresar a Avilés de aquí a un año.

Pero todo esto sucederá dentro de doce meses.

El novelista británico Joe Abercrombie fue ayer el triunfador de la mañana. Montó una cola de una hora y pico con seguidores cargados de sus novelas y de sus teléfonos móviles y de ganas de decir al escritor cuánto le gustan las "Tierras rojas" o "Los héroes". O todas las demás. Y Abercrombie respondió como un profesional a esa pasión que despierta. Es algo que viene haciendo, además, desde el principio del Celsius: es uno de los escritores que no se pierde la fiesta avilesina. Como va camino de hacerlo Wendy Froud. Y muchos más.

Las bromas se escuchaban entre los otros autores que observaban la largura de la cola. "Firmamos como Abercrombie... aunque no seamos Abercrombie", se escuchó bajo el sol, entre las casetasde la última feria del libro de la temporada: libros para producir contento. "Nos encanta ver Avilés lleno, con la gente descubriendo, disfrutando de nuestra ciudad, unos la primera vez, otros, reincidentes. Todos pensando en lo que ahora nos mueve: que queda un día menos para el próximo Celsius", concretó Jorge Iván Argiz un minuto antes de fotografiar con su móvil la cola de Abercrombie, uno de los triunfadores de la última jornada. Porque no fue el único.

Los tres directores reconocen de manera particular, porque quieren, a sus autores predilectos del festival. García Cruz se inclinó por "La montaña y el mar", de Ray Nayler. Macía hizo lo propio con Ian MacDonald, el creador de "Tiempo que fue". Y Argiz, a Wendy Froud. "Aquellas películas suyas que me fascinaron la primera vez, me siguen fascinando ahora", reconoció.

Respecto de los "Kelvin 505", este año sólo lo recogió Bruno Puelles, por "La ciudad de los mil ojos", la mejor novela española juvenil del año. La estatuilla la diseñaron en la Escuela de Cerámica de Avilés.