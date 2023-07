"Soy un escritor de las mil aventuras", dice Mañas

El novelista madrileño José Ángel Mañas (1971) es un verdadero clásico, aunque sólo sea porque sus libros salen en los exámenes de Bachiller. Publicó el primero de todos estos libros –"Historias del Kronen"– hace casi treinta años: en 1994. Y provocó un estallido cultural: uno de los últimos de este país. Aquella novela marcó un antes y después en la historia literaria de este país y supuso el inicio del asalto a la Nueva Narrativa Española por una nueva promoción literaria: joven, aunque suficientemente preparada y capaz de remover a su generación. Pero esto fue hace tres décadas. Esta semana ha estado en Avilés, en el Festival Celsius 232 de literatura fantástica. El neorrealista de libro –así lo califican los que le estudian en las universidades– se presenta con "La experiencia U-Feeling" (Alt Autores): su debú en la ciencia ficción: el primer título de una serie basado en el intercambio de cuerpos. De eso y de otras cosas habla con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de un bar del Parche, bebiendo una botella de agua mineral con hielo.

–Su incursión en la ciencia ficción es casi neorrealista.

–Sí, sí, sí... la historia es tan cercana... Me interesa la realidad social, la que vivo, y a veces la miro de frente y hago neorrealismo, y a veces, utilizo el retrovisor y me sale una novela histórica. Con la ciencia ficción pasa igual: los ojos los pongo en el porvenir. En el más cercano.

–Pero un porvenir a la vuelta de la esquina.

–Es tan cerquita de este mundo... Sencillamente, a partir de unas tecnologías muy avanzadas. Y todo para reflexionar sobre lo que está sucediendo: otra manera de reflexionar. La referencia para esta esta serie de "U-Feeling" es "Black Mirror".

–Se ha metido en el intercambio de cuerpos.

–Es una idea muy sencilla. Una gran empresa que propone una experiencia de una semana, unos límites muy marcados.

–Hasta con la obligación de devolver el cuerpo en las mismas condiciones en que te lo llevaste.

–Claro, claro. Te comprometes a vivir esa aventura en otro cuerpo, pero sin olvidar que es un cuerpo prestado. Esta idea es general para la serie que he abierto con "La experiencia U-Feeling": te permite tocar todos los temas. En el primero: ricos y pobres; nacionales y emigrantes. En el segundo, el protagonista es un boxeador que tiene un hijo al que le hacen "bullying" en el colegio. Decide que es buena idea meterse en el cuerpo de un niño para resolver él el problema. El tercero, que lo ha escrito Francisco Galván, es una historia de animales.

–¿Cómo se metió en esta historia?

–Soy un escritor de las mil aventuras.

–Porque ya tiene como un montón de libros.

–Tengo muchos, tengo muchos. En este caso, me fui metiendo y me convertí en una especie de "showrunner" de esta serie de novelas que inicié yo mismo, pero que deberían seguir otros autores. Conocí a Beatriz Celaya, de Alt Autores. Nos caímos bien y le propuse esta idea: algo que hace tiempo que me apetecía. El primero de los libros lo hice yo entero, el segundo, con Juan Carlos Garrido. El tercero, como le dije, es de Francisco Galván, que desarrolla su idea con los conceptos de la serie.

–Es ciencia ficción, pero sale la Gran Vía.

–Totalmente.

–Parece que la empresa You Feeling está donde Primark.

–(Risas). Sí, sí. En la primera novela sobrevuela el tema de George Floyd [ciudadano norteamericano víctima de la brutalidad policial]: turbulencias raciales. Es realismo, aunque le meto un poco de ciencia ficción. Lo que sale es otro espejo más sobre la realidad más cercana.

–En esta España de ciencia ficción quien gobierna es Vox.

–Vamos camino de ello.

–¿Usted cree?

–Por lo que ha pasado en Italia. En Francia están a un pasito. Veo un agotamiento de las democracias liberales tal y como las concebimos. Creo que vamos a caer en eso. La política sale en la primera novela, pero en las otras se diluyó un poco. Pensé que iba a dar más juego. En algún momento pensé en un rollo "1984", pero al final las historias salieron por otro lado.

–Ya hay tres novelas. ¿Cuántas quiere que formen esta serie?

–No sé. Unas cuantas más. Lo que pasa es que tengo que encontrar al escritor adecuado. El último es una historia de un carnívoro al cien por ciento y su mujer, una vigoréxica. Como no consigue dejarlo: "Vamos a meterte en el cuerpo de un animal a ver si empatizas con ellos". Hay uno muy fácil, pero que todavía no hemos hecho: hombres y mujeres. Ya no se necesita la intervención quirúrgica. Todo esto son encuentros con escritores que me caen bien y les propongo sumarse a esta historia. Algo semejante a El Pulpo de la literatura francesa: unos detalles inquebrantables y libertad total.