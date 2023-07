El bloque de izquierdas (PSOE y Sumar) se mantiene por 3.341 votos de diferencia como la opción política mayoritaria de los habitantes de la comarca que tiene a Avilés por cabecera (Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas). Ese margen es aproximadamente la mitad del que separó a ambos bloques en los comicios de noviembre de 2019, que entonces (con el partido Ciudadanos sumando en la ecuación) fueron 7.218 sufragios. Los dos grandes partidos mejoran los resultados de hace cuatro años -el PP de forma notable, con una ganancia de sufragios del 64%-; mientras que Sumar y Vox los empeoran, dejándose por el camino un 5,8 y un 16% de los votos respectivamente.

La cabeza de lista del PP asturiano se queda a 870 votos de superar en su «casa» al PSOE, un margen parecido al que le hizo perder las municipales

El PSOE ha ganado las elecciones generales de este domingo en los municipios de Avilés (15.607 votos), Corvera (3.587) y Soto del Barco (945). Por su parte, el PP ha sido la fuerza más votada en Castrillón (5.363), Gozón (2.382) e Illas (294). Sumar ha sido la tercera opción más votada en todos los concejos, y Vox, la cuarta. En línea con lo acontecido en toda Asturias, los vecinos de la comarca avilesina acudieron a las urnas en mayor proporción que las últimas generales; de media aumentó en cinco puntos la participación, en todos los casos superior al 70% excepto en Corvera, que fue del 68,9%.

En comparación con los comicios municipales del pasado mes de mayo el PSOE repite las victorias logradas en Avilés y Corvera y el PP replica el resultado victorioso en Castrillón y Gozón (pese a que en este concejo no logró gobernar porque el PSOE e IU formaron gobierno de coalición). No obstante, en los otros dos concejos de la comarca se producen resultados dispares. En Illas ha ganado las generales el PP con un 41,7% de votos seguido del PSOE (27,8%) y Sumar es la tercera fuerza (16,02%); un reparto del voto bien diferente al de las elecciones a concejales, en las que Izquierda Unida (englobada en Sumar) obtuvo el 70% de los votos, el PP el 23% y el PSOE apenas el 5%. Y en Soto del Barco la victoria de este domingo corresponde al PSOE (38,76% de sufragios) seguido del PP (34,24%), cuando en las municipales se impuso por aplastante mayoría absoluta el partido independiente localista CISB (que no concurre a las generales) y el PP no sacó ni un solo concejal.

La jornada electoral de ayer deja otra lectura en clave local. La cabeza de lista al Congreso del PP por Asturias es la avilesina Esther Llamazares, que perdió las elecciones municipales de mayo frente a la socialista Mariví Monteserín por una margen de unos mil votos; esta vez la diferencia a favor del PSOE ha sido de 870, con lo que la aspirante a diputada nacional no ha logrado imponerse en su casa.