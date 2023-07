Los pescadores asturianos, convocados a elecciones para renovar a sus patrones

Los pescadores asturianos sumarán una tercera convocatoria electoral a las dos que ya acumulan todos los españoles; en el caso de los profesionales de la mar han sido llamados a votar para elegir a sus representantes en las diecinueve cofradías que constituyen en cada puerto el centro organizativo en materia pesquera. La Consejería de Medio Rural ha abierto el proceso electoral para renovar los órganos rectores de las cofradías dando de plazo los días que restan hasta el 31 de octubre; cada entidad es libre de organizar el calendario según su conveniencia, pero debe llegar a la fecha tope con los candidatos electos proclamados y el cabildo constituido.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez, prevé que el proceso electoral deparará "un escenario continuista" o al menos, explica, "eso es lo que me trasladan desde los diferentes puertos". No obstante, un tercio aproximado de los 19 patrones mayores asturianos en activo ha llegado a manifestar su deseo de ser relevado, en algunos casos por el cansancio de los muchos mandatos que acumulan y en otros porque se acerca su edad de jubilación. "Lo que ocurre es que no hay cola precisamente para optar a los cargos de patrones mayores, un trabajo que da poca o ninguna satisfacción y que carece de remuneración alguna. O sea que algunos de los que preferirían dar un paso atrás posiblemente se vean obligados a darlo hacia adelante por sentido de la responsabilidad hacia su cofradía", comenta García Méndez.

El momento en el que llegan las elecciones pesqueras es "delicado", a juicio del presidente federativo, que desgrana la larga lista de preocupaciones a los que se enfrente el sector, aún convaleciente de la crisis de consumo de pescado que motivó la pandemia de covid: "Para ciertos segmentos de flota –volanta y palangre–, la cuota de merluza que tienen asignada es insuficiente; las costeras de xarda (caballa) siguen siendo ruinosas para la flota de artes menores que es la mayoritaria– por la escasez de capturas; hay un problema de relevo generacional; se mantiene en todo lo alto el pulso con el sector de las energías por la pretensión de poner parques eólicos marinos en el Cantábrico; y algunas cofradías, ya en el orden doméstico, están pasándolas canutas hasta para pagar la luz por la caída de ingresos en un contexto de encarecimiento generalizado de costes".

Adolfo García Méndez, patrón de la cofradía de Puerto de Vega además de presidente de la federación asturiana de cofradías, tiene previsto optar a la reelección en su puerto, lo cual es el primer paso para optar a un segundo mandato en la federal (son los 19 patrones electos asturianos los que eligen a uno de ellos como "patrón de patrones"). No obstante, no quiere desvelar aún sus cartas: "Hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Cuando llegue el momento nos sentaremos todos juntos, nos miraremos a la cara y será el momento de decir qué se hizo mal o qué se puede hacer mejor. Y según lo que allí se expresé, será el momento de tomar decisiones".

Otro patrón que sopesa presentarse a la reelección, o al menos así lo ha manifestado a este diario, es el de la cofradía de Avilés, Tomás Badiola. Y además, en el muy probable caso de que se le proclame para otro mandato, será de los que anime a García Méndez a presidir otros cuatro años la federación regional: "El balance es positivo, pocas dudas hay de que el actual presidente debe seguir".

El director general de Pesca en funciones, Francisco González, valora el trabajo del conjunto de las cofradías asturianas en el mandato que expira y mira con más optimismo que los propios profesionales el futuro del sector: "La flota de artes menores, que supone el 80 por ciento de toda la regional, está en vías de crecer; cada año se incorporan nuevas unidades y esto es en gran medida una consecuencia del buen resultado que están dando los planes de explotación pesquera puestos en marcha en Asturias".

A diferencia de los barcos de pequeño porte y pocos tripulantes de los que habla el director general, la sangría de unidades pesqueras se ceba con las flotas de arrastre, cerco y palangre de altura, cada una de las cuales sufre problemas de rentabilidad por problemáticas propias y de forma generalizada por un aumento de costes que no se ve compensado vía ingresos.

Siguiendo con su lectura positiva del mandato, González celebra que en estos cuatro años "se ha restituido la unidad del colectivo asturiano de cofradías [en referencia al fin de la autoexclusión que habían protagonizado Lastres y Avilés], se ha recobrado la normalidad de relaciones con la federación nacional y se ha puesto en marcha exitosamente la organización asturiana de productores pesqueros".

En resumen, el mandatario pesquero asturiano ve mimbres para seguir construyendo y anima a la participación en las elecciones pesqueras: "Las cofradías son el pilar fundamental sobre el que se construye la política pesquera asturiana. El Gobierno asturiano las ha venido apoyando y lo seguirá haciendo en el futuro porque somos conscientes de que gracias a su dispersión territorial y la fuerte penetración social que tienen en las diferentes villas marineras todo el futuro de la pesca en el Principado pasa por ellas".

Según la disposición de la Consejería de Medio Rural que abre el proceso electoral en las cofradías de pescadores, cada una ha de elaborar a partir de ahora un plan que comprenda los plazos de exposición del censo y la presentación de reclamaciones al mismo, los plazos de presentación de candidaturas, el procedimiento y plazos para votar por correo, la designación de los miembros de la mesa electoral, el día, el horario y el lugar donde serán las votaciones, el día de proclamación de los candidatos electos y el día de constitución del nuevo cabildo. Para todo este proceso la dirección general de Pesca ofrece asesoramiento jurídico. En caso de que alguna cofradía no culmine el proceso electoral según lo estipulado se extinguirán automáticamente los mandatos vigentes y se formará una comisión gestora que será la encargada de conducir un nuevo proceso electoral.