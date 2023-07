El recuerdo de la icónica Tina Turner flotará en el ambiente del VIII La Grapa Black Music Festival

El festival La Grapa lleva ya ocho años reuniendo a algunas de las voces más destacas del mundo del blues, jazz, soul, funk, reggae, R&B, rock o afrobeat, que en esta edición volverán a actuar en la localización tradicional del festival, la plaza de Santiago López, los días 4 y 5 de agosto, mientras que el día 3 las actividades tendrán lugar fuera del recinto, en bares de la ciudad. Esta edición pretende, además, rendir tributo a Tina Turner y Velma Powell, recientemente fallecidas.

Una de las novedades de este año será una ruta motera que recorrerá el sábado algunos de los lugares más destacados de la villa avilesina. Este evento obligará a cortar los accesos a la plaza Santiago López por la calle Llano Ponte y la avenida del Muelle.

A las diez actuaciones que llenan el cartel del festival se ha sumado la actuación de Quique Gómez y Curro Serrano, dos de los artistas de blues más importantes de la escena nacional. Los dos grandes conciertos que se enmarcan dentro de la programación serán, en la noche del día 4, los británicos "The New Mastersounds", cuya canción "Turn This Thing Around" está considerada como una de las mejores de la fución jazz-soul-funk. La noche siguiente será el turno del otro plato fuerte del festival, los estadounidenses Tommy Castro & "The Painkillers", siendo Castro uno de los bluesman más premiados de los últimos tiempos.

Otros conciertos, como el de la española Anna Dukker, cubren la programación de un festival que pretende rendir homenaje a dos de las grandes estrellas de la música, Tina Turner y Velma Powell, recientemente fallecidas. Powell, además, fue la diva que inauguró el festival en el año 2015, por lo que su recuerdo estará especialmente presente en Avilés.