Así ha sido el primer día de pretemporada del Avilés: ilusión y ganas de ascenso

La furia blanquiazul no se ha quedado en agua de borrajas. Alrededor de 200 aficionados del Avilés estuvieron ayer presentes en el Suárez Puerta para presenciar el primer día de pretemporada de su equipo. Ilusionados, con fe en los nuevos fichajes y con ganas de mejorar el rendimiento de la pasada campaña, los avilesinos lo tienen claro: "Este año vamos a ascender".

"Teníamos muchas ganas de que volviesen a empezar", reconocían Nel Parrondo y Enol Fernández, dos jóvenes aficionados que lucían su camiseta del Avilés. Ambos están deseando que la pelota vuelva a rodar en el Suárez Puerta y ya tienen un nombre entre sus jugadores favoritos: "Me gusta mucho el fichaje de Mauro dos Santos, creo que puede ser un gran salto de calidad", apuntan.

Adrián González, por su parte, apunta a uno de los primeros en llegar al conjunto blanquiazul este verano, Javi Mecerreyes. "Estuvo en el campus de El Quirinal y se portó super bien con nosotros. Me firmó las botas. Este año la va a romper", auguró el avilesino. "De los diez jugadores que han llegado creo que han tenido un gran ojo en casi todos", comenta Juan Carlos, su padre, que, tras el varapalo del final de la temporada pasada, confía en que este curso la empresa termine en buen puerto.

"Estamos muy ilusionados. Sabemos que es difícil de conseguir, pero ojalá conseguir el ascenso que no pudimos tener la pasada temporada", afirma Pablo Llorente, que estaba en la grada junto a su hijo Martín y su sobrino Alex. Bajo su punto de vista, el gran movimiento del verano blanquiazul ha sido una de las renovaciones. "Que Edu Cortina siga me parece una gran noticia, el año pasado fue uno de los hombres clave", señala el seguidor, que espera que este año se pueda poner la guinda final perfecta a la campaña.

Ya en el apartado deportivo, la sesión, que duró hora y media, ha dejado un buen sabor de boca en el cuerpo técnico del Avilés. "Ha sido un entrenamiento de calidad, con ritmo", aseguró Emilio Cañedo, entrenador del Avilés. El ovetense, contento por tener ya la plantilla prácticamente perfilada, destacó la aportación de los nuevos fichajes. "La primera impresión siempre es buena. Todos vienen para cubrir necesidades del equipo, creo que está todo el mundo preparado para rendir", señaló.

Sobre la pretemporada, el técnico blanquiazul calificó como "atractivo" el calendario que tiene el Avilés por delante, con partidos ante equipos como el Lugo, el Sporting o la Ponferradina. "Es un formato más atractivo que la Copa Federación porque te permite trabajar de una manera diferente", indicó.

"Era día de conocer a los nuevos y de adaptarnos a las cargas de trabajo", explicó Natalio, que ya echaba de menos pisar el terreno de juego tras mes y medio de descanso. "Este año ha habido menos cambios en la plantilla, se nota que el club ha cambiado la filosofía. Es una pena que algunos se hayan ido, el de la temporada pasada fue un gran vestuario", señaló el valenciano, que espera que esta temporada "el equipo lucho por todo". Una de las grandes dudas que tiene la afición gira en torno a su posición. EL año pasado jugó como mediapunta, pero toda su carrera ha sido un delantero a la vieja usanza. "En principio jugaré como mediapunta, pero puedo rendir en las dos posiciones. Yo estoy encantadísimo de jugar donde sea", afirmó. Ayer fue la primera vez de Natalio con los nuevos fichajes, y el valenciano lo deja claro: "Son buenos".