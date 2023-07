Los estudiosos de los astures reivindican más apoyo para excavar en los castros

La recreación de la vida celta es una de las atracciones fuertes del festival Intercéltico de este año en Avilés. Es por esto que se inauguró ayer la exposición "Los astures y el arte de la guerra" en el centro de mayores de Las Meanas. La entrada es gratuita y permite conocer más acerca de la vida de los astures, un grupo de comunidades que habitaron Asturias, León, Zamora y el noreste de Portugal justo antes de la llegada del Imperio Romano a la Península Ibérica.

La exposición, organizada por el festival Intercéltico en colaboración con los grupos de recreación histórica Arqueros de Teverga, Castur Ventosa, Astures Carabanza y Viator Temporum, cuenta con réplicas de ropajes astures, utensilios del hogar, armas típicas y juguetes que se utilizaban en la época, todos ellos colocados en una sala que se puede visitar libremente.

Xuan García, integrante del grupo Arqueros de Teverga y uno de los organizadores de la muestra, lleva investigando sobre la cultura astur desde antes de que se naciese el grupo de recreación histórica del que forma parte. García explicó que la exposición "es una forma de impulsar la historia desde otros puntos de vista", haciendo referencia al vacío que, en muchas ocasiones, existe acerca de la cultura celta cuando se hablar del pasado de nuestra región, que parece relacionarse solo con la ocupación romana en el territorio. "A la historia que nos enseñan parece que no le interesa que sepamos cómo vivían los astures, que se organizaban siguiendo un orden matrilineal, contrario al patriarcado de nuestra sociedad actual y los valores romanos", explicó el organizador.

La situación de la arqueología y de los estudios de la historia parece no atravesar su mejor momento en España. Esto queda de manifiesto al conocer las cifras de excavaciones hechas en territorios en los que se conoce que hay castros, pueblos amurallados en los que habitaban estas comunidades astures. García explicó que "solo el uno por ciento de los castros se están excavando con finalidad arqueológica para descubrir más acerca de nuestro pasado". Afirmó también que "a los gobiernos no les interesa excavar porque no quieren indagar más acerca de esta cultura".

Aunque la situación de las investigaciones y la recopilación de información sobre el pasado sea motivo de queja para los expertos en la materia, exposiciones como "Los astures y el arte de la guerra" permiten mostrar una parte de la historia a todo aquel que tenga curiosidad. Si bien este tipo de actividades son ciertamente difíciles de gestionar porque, tal como explicó García, "lleva mucho tiempo juntar la información necesaria", encuentros como el Intercéltico hacen una importante labor.