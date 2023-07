El futuro centro formativo para el Metal acogerá a 300 alumnos al año en Avilés

El centro formativo que el Ayuntamiento de Avilés está rehabilitando en el antiguo parque de bomberos, en la calle de Gutiérrez Herrero, acogerá "entre doscientos y trescientos alumnos" cada año. Este objetivo lo verbalizó ayer el concejal de Formación, el socialista Juan Carlos Guerrero, en la presentación del curso de soldador que, de acuerdo con la empresa Windar Renovables, echó a andar ayer en el centro de formación Europa. Se trata de una acción formativa de 237 horas (hasta finales de septiembre) que disfrutarán 17 personas (16 hombres y una mujer). "Vais a tener la oportunidad de trabajar en una empresa importante y con una potencia absoluta", señaló José Manuel Rodríguez Baltar, el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) en la comarca de Avilés, que estuvo ayer en el inicio de la primera jornada formativa del séptimo seminario que el Ayuntamiento y la multinacional Windar promueven al alimón.

Precisamente, el gobierno avilesino lleva formando a personal para el empleo desde hace años. Entre 2020 y el momento presente ha organizado junto a Windar siete cursos con compromiso de contratación (en origen, del 40 por ciento, aunque en realidad termina siendo del 80). "En este tiempo ya hemos formado a unas cien personas. Estos cursos son fruto de un convenio con Femetal. Consideramos que esta es una de nuestras mejores colaboraciones", subrayó el concejal Guerrero.

Rafa Bernardo, el responsable de formación de la patronal del metal, explicó a este respecto: "Hay necesidad de personal de oficios. Las escuelas universitarias nutren suficientemente todo lo que es administración, oficina técnica, ingeniería y demás". Y añadió: "Se necesita personal, personal en los oficios tradicionales del sector del metal: soldadores, caldereros, mecanizadores. Personal formado y con las capacidades para trabajar en el sector". Bernardo insistió, a continuación, en esta idea: "El problema que tenemos es de personal de oficio con la formación profesional: no encontramos profesionales. Es más, los últimos datos sobre la formación profesional dicen que se vuelve a matricular un número elevado de personas en especialidades que no coinciden con el sector y las nuestras vuelven a estar poco llenas".

Mariola Villarón, la directora de Recursos Humanos de la multinacional del grupo Daniel Alonso, se dirigió a los 17 nuevos alumnos que iniciaron ayer su curso de formación: "Vais a aprender de oficiales de Windar. La parte teórica, de nuestros ingenieros", recalcó. Lo que necesita la empresa son trabajadores especializados en soldadura semiautomática y también en cuadro sumergido. Esta formación se va a completar con nociones de prevención de riesgos laborales. "Vais a aprender en los talleres, con las mismas obligaciones que los trabajadores con los que vais a estar", apuntó Villarón.

Centro de formación

La apuesta de Avilés por atender las demandas formativas de las empresas se va a ampliar, explicó Guerrero. Será en las instalaciones del antiguo parque de bomberos de Avilés. "Esperamos que las obras terminen antes de final de año. Luego vendrá la homologación de las instalaciones por parte del Servicio de Empleo (Sepepa). Esto quiere decir que el año que viene puede estar listo para su puesta en funcionamiento", añadió el concejal.

La oferta formativa que irá a esta instalación va a ser fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y los centros formativos públicos: el de la antigua Maestría y el dedicado expresamente a Deportes. "Ahora estamos definiendo las familias formativas", comentó Guerrero. Estas familias son, según mencionó, calderería, construcción de estructuras, fontanería y electricidad. "La falta de personal en estas ramas es alta", subrayó el responsable político avilesino.

Esta idea –la falta de personal para oficios– fue la más repetida durante la presentación del séptimo curso de Windar, un acto en el que también participaron los líderes sindicales y empresariales avilesinos: junto a Baltar, Abilio Álvaro, de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Nuria Canel, de la Fade. En este sentido, Rafa Bernardo, de Femetal, no supo responder a la pregunta de por qué no se cubre la demanda de oficios en el sector. "No lo sé", admitió. "Este tipo de oficios está bien pagado. El convenio del metal es el quinto más alto de España y uno de los más altos de Asturias. Hay estabilidad laboral con unos contratos indefinidos antes de la reforma laboral al 80 por ciento, pero la explicación va a tener que ser: ‘Estamos en ello’. No sé cuál es. Molarán más otra serie de profesiones, que el metal".

Lo que sí que tiene claro es que la causa no está en la distinta adecuación de la oferta lectiva pública a las demandas de las empresas. "La oferta formativa es la que es y no está mal. Los ciclos formativos de grado medio, de grado superior, ofrecen una formación absolutamente válida. El problema es que el mercado demanda una serie de profesionales que no nutre la Formación Profesional... Y la formación para el empleo tampoco".

De fábrica de harinas a centro de formación pasando por sede del cuartel de los bomberos

Historia del parque de bomberos

El centro de formación del antiguo parque de bomberos se está rehabilitando con fondos europeos. Las obras se adjudicaron hace poco más de un año y, según explicó el concejal de Formación, el socialista Juan Carlos Guerrero, las obras habrán terminado antes de que acabe el año. Antes de que en el complejo industrial el Ayuntamiento estableciera su centro formativo, allí estuvieron los bomberos (ahora el parque está en Divina Pastora). Y antes de todo esto fue una fábrica de harinas. Explica Natalia Tielve en el portal patrimonioindustrial.com que fue Juan Oría y Ortiz el que ordenó construir la planta industrial. "Contaba con un motor hidráulico de noventa caballos de potencia, junto con un motor auxiliar de sesenta caballos. Producía unos 20.000 kilos de harina diarios, destinados al mercado gallego y asturiano y comercializados bajo las marcas Oria y Tres Estrellas. Su favorable emplazamiento, en una zona relativamente bien comunicada, en el extremo suroriental de la villa y, en particular, la cercanía del puerto facilitaba la comercialización de los productos. En sus inmediaciones fueron instaladas otras factorías – desaparecidas– como la fábrica de vidrio de Osorio y Cia". La experta señala como destacados algunos elementos de la fachada.