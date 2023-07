El Pleno de Soto del Barco nombrará este jueves Alcalde al independiente José Manuel Lozano

El actual Alcalde en funciones de Soto del Barco, José Manuel Lozano, será nombrado este jueves Alcalde del municipio en un Pleno extraordinario en el que su partido, la Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco (CISB) tiene los votos suficientes (siete de once) para proceder a la investidura.

De este modo se da continuidad orgánica al mandato que comenzó el pasado mes de junio, tras el proceso electoral llevado a cabo el 28 de mayo que deparó la victoria por mayoría absoluta de la CSIB. El cabeza de lista de esa formación, Jaime Pérez Lorente, "Jimi", fue nombrado Alcalde como era de prever, pero su inesperada y trágica muerte el pasado día 18 de julio trastocó todos los planes y originó una crisis de gobierno.

Según estipula la ley para estos casos de vacante en la alcaldía por circunstancias de fuerza mayor, el primer Teniente de Alcalde, cargo que había sido confiado a José Manuel Lozano, se hizo cargo "en funciones" del gobierno del municipio. La semana pasada se consumió entre el velatorio, el entierro y el dolor por la pérdida de Jimi, una persona que como se demostró en sus honras fúnebres gozaba de amplísima popularidad y era especialmente apreciado por sus vecinos.

"Nunca olvidaremos a Jimi, pero la vida tiene que seguir y el Ayuntamiento ha de recuperar la normalidad institucional, por lo que procedimos a reunir a los órganos de dirección de la CSIB para decidir el relevo en la Alcaldía", ha explicado José Manuel Lozano a este diario. En el transcurso de esa reunión la posición unánime de los responsables de la CSIB y de los propios concejales fue que la persona más idónea para suceder a Jimi es Lozano, incorporado este mandato a la Corporación tras jubilarse como funcionario en el Ayuntamiento de Castrillón.

"Cuando acepté formar parte de la candidatura de la CSIB (fue el propio Jimi quien me lo pidió) jamás pensé que esto iba a acabar así. Pero por un ¡entido de responsabilidad y con el apoyo de mis compañeros doy un paso al frente y acepto asumir el cargo de Alcalde", ha declarado el candidato a Regidor.

El Pleno que tratará el relevo de Pérez Lorente ha sido convocado para este jueves a las 19.00 horas. No caben sorpresas, puesto que la CSIB tiene ocho de los once concejales de la Corporación y aun faltando el voto de uno (en caso de que no se cubra el hueco que dejó libre Jimi) la mayoría absolta le asegura la alcaldía.

Respecto a la incorporación de un nuevo concejal de la CSIB en la Corporación de Soto del Barco para sustituir la vacante que dejó la muerte de Jimi, por orden de lista le toca entrar a Alberto Augusto Díaz, el número 9 de la lista municipal del partido.

El anuncio de esta forma de resolver la crisis de gobierno en Soto del Barco desactiva la teoría de que el ex alcalde Jaime Menéndez Corrales, que mantuvo el bastón de mando del concejo durante 32 años, podría volver a saltar a la arena política.