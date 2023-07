Davo: "Venir al Avilés no es un paso atrás en mi carrera, ni mucho menos"

El asturiano Davo Fernández fue presentado ayer oficialmente este martes como el primer fichaje del Avilés de cara a la próxima temporada. El extremo, que viene de un equipo de Primera Federación como es el Calahorra, ha firmado un contrato que lo mantendrá en el conjunto avilesino hasta el año 2026. "Venir a este equipo no es un paso atrás en mi carrera, ni mucho menos. Porque el Real Avilés Industrial es un proyecto muy grande y ambicioso, con mucho trabajo a las espaldas. Además, el club ha demostrado tener en mí una confianza difícil de ver ahora mismo en el fútbol", subrayó el jugador en la rueda de prensa de esta mañana. "Va a ser un jugador muy importante dentro de nuestra plantilla", apuntó también Juan Vidales, director deportivo del club, ilusionado con el nuevo fichaje.

Uno de los puntos fuertes de Davo es la velocidad, que le permite no necesitar terreno para reaccionar rápido. También es flexible a la hora de escoger una banda u otra, ya que no muestra ninguna preferencia y, aunque el equipo ya cuenta con otros dos fichajes recientes para jugar en la misma posición, esto parece no suponer un problema para él: “Cuanta más competencia haya, mayor será el rendimiento del equipo".

Al ser preguntado por su opinión acerca del tipo de juego del equipo, que suele manejar un sistema de 4-3-3, contestó que se siente bien con este modelo dentro de un equipo muy ofensivo como es el Avilés, que gusta de tener el balón y ser protagonista en campo contrario. Fernández señaló también que uno de sus objetivos es tener ambición, sin tener miedo a pensar en un posible ascenso. "Tenemos que intentar estar lo más arriba posible", afirmó el ahora extremo del Real Avilés Industrial.

Este fichaje hace que al conjunto avilesino solo le falte un jugador más para completar la plantilla. Están en busca de un delantero que se encuentra entre tres posibles nombres de equipos de Primera y Segunda federación, por lo que será un movimiento importante dentro del club. "De momento estamos consiguiendo lo que queríamos porque hemos ido cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos fijado, como el de traer a Davo. Hemos tenido el respaldo de un proyecto bien gestionado y que entusiasma a mucha gente. Ahora mismo tenemos a veinte jugadores en plantilla profesional y si conseguimos el nueve que buscamos, ya serían veintiuno", aseguró el director deportivo, enfocado los buenos resultados que están teniendo las gestiones previas al inicio de la temporada.

Aunque Javi Vidales incidió ayer en que lo más importante es centrarse en el día a día, sin mostrar demasiada ambición por el futuro, sí que hay algunas cosas que parecen estar bastante claras. Es el caso de los jugadores Guram y Valcarce, que se mantendrán esta temporada en el club, pero parece que será Baram quien se mantendrá en plantilla. "No quiero tener a ningún joven sin posibilidades de jugar, por lo que uno de ellos saldrá cedido", confirmó Vidales.