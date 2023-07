"Lo público entrena ahora la mirada cinematográfica del ciudadano joven"

La periodista avilesina Paula Ponga (1964) es la nueva subdirectora de la Cátedra de Cine que la Universidad de Oviedo tiene en Avilés. Sobre este asunto habla por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA quien fuera, hasta el año pasado, redactora jefa de la revista "Fotogramas". Actualmente, forma parte del comité de selección del Festival de Cine de Málaga.

–¿Qué tal ha recibido este nombramiento?

–Con muchísima ilusión. Me hace una ilusión enorme. Y a mis padres, estoy segura, les hubiera encantado [es hija del exalcalde Manuel Ponga y de la exdiputada Juana Esparta]. Porque, claro, yo me fui muy pronto. Me fui de Avilés con dieciocho años y voy a cumplir cincuenta y nueve... Es decir, hace cuatro décadas que me marché de casa. Esto es como devolver a la ciudad que me lo dio todo, lo que aprendí este tiempo en que estuve fuera.

–Vamos un poco para atrás: empezó a escribir en LA NUEVA ESPAÑA.

–Sí, sí. Empecé a hacer prácticas en Asturias: en LA NUEVA ESPAÑA. Mi primera entrevista fue a Severo Ochoa, que venía a La Granda. Exactamente, a los cursos de La Granda. O sea, un privilegio. Tuve mucha suerte.

–Estamos hablando de primeros de los ochenta.

–Pues mire: yo empecé a estudiar Periodismo en 1981. Pues sí, estamos hablando de los primeros ochenta.

–¿Estaba en Oviedo?

–No, no. En Avilés. Cheford Rad, que murió hace poco, era el corresponsal.

–¿Qué le han pedido los responsables de la Cátedra?

–La Cátedra me parece una iniciativa ideal para complementar las acciones culturales de una ciudad como Avilés, con un festival tan interesante como el de cortos, muy asentado. Que la Cátedra y el festival se retroalimenten para que fomenten que Avilés se convierta en una ciudad en la que el cine sea importante. Igual que ha ocurrido en otras ciudades españolas como Medina del Campo.

–Y eso que en Avilés ya no hay cines.

–Mira que Avilés fue una ciudad con cines. Cuando fui al estreno de "La guerra de las galaxias" vi por primera vez quemarse una pantalla.

–¿Ah, sí?

–Se quemó el celuloide, pero fue una experiencia única. Nunca volví a verlo. Estaba allí: en el cine Almirante. Me acuerdo de aquel cine y del Marta y María. Y ahora no hay cines. Es una pena.

–Sólo queda la Casa de Cultura, el Centro Niemeyer.

–Al final tiene que ser lo público los que mantengan la exhibición. Y eso no deja de ser interesante. Lo público entrena ahora la mirada cinematográfica del ciudadano joven.

–O lo público, o las plataformas.

–Las salas, las pantallas de cine, generan una experiencia única, que no tiene comparación con la tele. Esa es otra experiencia. Por eso me encanta que desde el Ayuntamiento, desde la Universidad –la Cátedra de Cine es una colaboración entre las dos administraciones– se apueste por entrenar la mirada de los futuros espectadores porque es una forma, también, de crear una mirada propia y crítica. Bueno, que la gente piense con su cabeza y tenga una capacidad de discernir respecto de lo que también las pantallas le proponen.

–¿Ya ha hablado con Diana Díaz, la directora de la cátedra?

–Sí, sí. Y estamos preparando actividades para septiembre que, bueno, todavía no es el momento de anunciar, pero sí, consistirán en que representantes de la cultura van a pasar por Avilés. Mantendremos encuentros con intérpretes, directores o guionistas. Nos van a contar sus experiencias, sus trayectorias. Esto siempre es muy estimulante si hay gente joven que quiere dedicarse a esto: a escribir, a hacer películas.

–En su tiempo en "Fotogramas" tuvo oportunidad de entrevistar a todo el mundo.

–Sí, sí, sí. El otro día estuve viendo la última de Indiana Jones, que es estupenda, y me dije: "Pensar que yo estuve con Harrison Ford a solas media hora, cuando se podían hacer entrevistas individuales...".

–Qué envidia.

–En el momento no le di relevancia, pero ahora, que ya no se puede...