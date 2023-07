Iván Rotella: "La publicidad y la televisión utilizan el sexo y la desnudez para vender"

La ley del "Solo sí es sí", que introduce cambios como la equiparación del abuso y la agresión sexual, ha causado mucho revuelo después de haber entrado en vigor el pasado 7 de octubre de 2022. A día de hoy se sigue debatiendo sobre ella y temas como la educación sexual, el consentimiento y los cuidados están en boca de mucha gente. Es por esto que el curso de verano de sexología organizado por los profesionales de la asociación Astursex, Ana Fernández, Andrea Martínez e Iván Rotella, no ha querido perder de vista las últimas cuestiones de actualidad. La edición de este año se desarrolla en el Espacio Maqua, rompiendo por segundo año consecutivo la tradición de celebrarla a conjunto con la Universidad de Oviedo. Las jornadas comenzaron el pasado martes y se extenderán hasta mañana, día de cierre. Rotella comentó que cada año se procura enfocar los talleres siguiendo asuntos que estén de actualidad y puedan ser conocidos por casi todo el mundo. Es por ello que este año el título escogido para las jornadas ha sido "Sexología. leyes, moral, educación y deseo". Estas jornadas mantienen el éxito de otros años, con más de medio centenar de plazas cubiertas por participantes procedentes de diferentes puntos de la geografía española.

"A estas sesiones viene gente de todo tipo, no solo profesionales. Mucha gente tiene curiosidad y busca informarse", aclaró el sexólogo Rotella sobre los asistentes, que se dividen entre un sesenta por ciento de profesionales en la materia y un cuarenta por ciento de gente curiosa. Pueden acudir personas con diferentes perfiles porque los talleres se enfocan hacia diferentes temas dentro del amplio campo del sexo que, como especificó Rotella, "no se comenta como si el sexo solo tratase de cuerpos, sino que lo enfocamos como algo que va más allá y forma parte de lo que somos. El cuidado de las relaciones es muy importante".

Pero no en todas partes se plantean las relaciones sexuales como en estos cursos de verano, porque sigue siendo un tema tabú para muchos y algo utilizado con fines comerciales para otros tantos, sobre todo empresas, campañas de publicidad o, incluso, medios de comunicación. La sesión de ayer incluyó la charla "Los titulares del sexo. Atendiendo a los medios de comunicación", que buscó precisamente abordar esta cuestión del sexo como sujeto mediático o útil para conseguir un fin económico por parte de las empresas. "Muchas campañas de publicidad o medios de comunicación televisiva utilizan el sexo y la desnudez para vender. No buscan educar a la población", explicó Rotella después de aclarar que, aunque no es algo que ocurra a todas horas, los medios sí que capitalizan la sexualidad. Esta problemática social se da sobre todo en campañas de verano, cuando se utiliza la desnudez para atraer compradores.

A charlas como la anterior acuden expertos de diferentes partes de España con los que la sexóloga Ana Fernández, una de las organizadoras y miembro de la asociación Astursex, empieza a contactar desde principios de año para poder contar con algunos de los nombres más potentes del país en la profesión. El profesor Agustín Malón o la sexóloga Myriam Marcos son algunos ejemplos.

Las jornadas parecen tener este año un éxito remarcable e igualable al del anterior. Procurando tratar temas de actualidad y aportando una mirada crítica a la representación de la sexualidad en la edición de este año Rotella confesó que el éxito se debe a tres razones. "Los ponentes son muy buenos, combinamos academia con ocio y, además, la ciudad de Avilés siempre nos acoge de la mejor manera", concluyó.