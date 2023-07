Juan Carlos I vuelve a Sanxenxo y se encuentra a una pandilla de avilesinos como vecina

Juan Carlos de Borbón ya vuelve a estar en Sanxenxo. El rey emérito, de 85 años, llegó ayer a la localidad pontevedresa, en la que es ya su tercera visita a España desde que decidió trasladar su residencia a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020.

De nuevo una visita privada que carece de agenda oficial, por lo que todo son especulaciones sobre lo que hará en los próximos días, aunque lo que sí ha trascendido es su intención de participar en la regata de 6 metros que tendrá lugar durante el fin de semana en la ría de Pontevedra como preparación para el Mundial de la categoría, que será en el Reino Unido a finales de agosto. Tampoco es oficial, pero fuentes cercanas al monarca apuntaron que se quedaría en la zona hasta el próximo martes.

El rey emérito llegaba a primera hora de la tarde a la casa de su amigo y regatista Pedro Campos en Nanín. Siguió la dinámica de su anterior visita, saludando a la prensa desde el asiento del copiloto sin bajar la ventanilla, como sí había hecho en su primer viaje a España, en mayo de 2022. Había aterrizado en el aeropuerto vigués de Peinador a las dos de la tarde tras casi ocho horas de vuelo en un avión privado. En esta tercera visita del rey emérito desde que se autoexilió en Abu Dabi la expectación mediática ha bajado considerablemente incluido un seguimiento de la mitad de periodistas que en su anterior estancia en Sanxenxo, en el mes de abril. Y solo unos pocos vecinos curiosos aguardaban su llegada a las puertas de la casa de Pedro Campos.

Si acaso, la novedad la vivió una pandilla de jóvenes asturianos, concretamente de Avilés. Pasaban las dos y media de la tarde cuando el veinteañero Daniel Miñano y los seis amigos con los que está compartiendo unos días de vacaciones en Sanxenxo oyeron un tumulto fuera de la casa que tienen alquilada en la localidad. Al abrir la puerta los siete avilesinos se encontraron con una veintena de periodistas que les explicaron que estaban esperando la llegada del Rey emérito. Algunos hasta preguntaron a los avilesinos si podían entrar en su casa para grabar desde allí el momento en que el Rey apareciera. «Al final no les dejamos», indicó Miñano, «lo comentamos entre todos y no nos pareció buena idea». La pandilla avilesina no se reduce a los siete «vecinos» de finca del Rey emérito. En Sanxenxo también están otros siete compañeros, entre ellos Diego González, que han alquilado un apartamento a solo unos minutos de distancia.

Con la expectación que en Nanín, el grupo de avilesinos se quedó pendiente de la llegada del rey y hasta inmortalizaron con sus móviles la entrada en el camino privado que lleva a la finca. «Nos dijeron que iba a quedarse aquí hasta el martes, así que en estos días imagino que hará todo lo posible por pasar desapercibido», sostiene Miñano. A ellos ahora les toca hacer vida normal. «Iremos a la playa, daremos una vuelta, y cuando estemos en casa actuaremos con normalidad», dicen. Y cuando toque marcharse, se llevarán para Asturias la anécdota del verano.

A la finca de Pedro Campos también se acercó a media mañana una furgoneta de Pescados Piliña. La comerciante, que continúa un oficio al que ya se dedicaba su tatarabuela y de la que todos los que la conocen dicen que tiene muy buen ojo para elegir, aseguró que traía producto del mar bueno y fresco»; probablemente diferentes tipos de marisco y rodaballo, uno de los imprescindibles para Juan Carlos I.

Se espera que el rey emérito participe estos días con su barco, el «Bribón», en las regatas que se celebran este fin de semana en la ría de Pontevedra. El «Bribón» se encontraba ayer en las instalaciones del Club Náutico, pero fuera del agua; se desconoce si por alguna revisión o simplemente por el alto tráfico marítimo que hay en estos meses de verano en el puerto deportivo, con constantes entradas y salidas de barcos.