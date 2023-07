Medio siglo de confidencias femeninas

Con más de 90 años cumplidos, Isolda Álvarez –fundadora hace 52 años y principal animadora en la actualidad de la peña femenina Eva– no tiene pelos en la lengua para decir lo que le agrada y lo que no; más aún si afecta a su peña del alma, por la que se desvive. Y una de las cosas que no le gusta es el giro que han dado al negocio los nuevos gestores de lo que durante décadas fue la cafetería Eva de la calle La Cámara –que fue sede de la peña del mismo nombre– y ahora se llama Santa Gloria.

"Hay que ir a la barra, pedir y pagar y luego te lo sirven en la mesa... Eso si es que has encontrado mesa donde sentarte. La verdad, estábamos más a gusto antes, cuando era una cafetería como las de toda la vida", protesta la nonagenaria presidenta de una de las peñas más longevas de Avilés y la primera formada exclusivamente por mujeres. El origen de la peña Eva está en un Avilés donde no había supermercados y la compra diaria se hacía en la plaza de abastos Hermanos Orbón: "Nos veíamos en la plaza y un día dijimos ‘por qué no vamos a tomar un café’. Por cercanía y comodidad el lugar elegido fue la cafetería Eva. Y desde entonces raro es el día que un grupo de amigas, unas veces más y otras menos, no quedamos un ratín por la mañana y tomamos un café". La mesa situada a la derecha de la puerta según se entra por la calle la Cámara en el local del antiguo Eva fue históricamente la que ocupaban las mujeres de la peña Eva. El día de la inauguración del Santa Gloria se sentaron en otra porque esa estaba ocupada. Entre la dificultad para tener su espacio en un local casi siempre atestado y lo ya comentado sobre el formato del servicio, las "evas" están probando otras localizaciones para verse –el Marvi, el Myfriend...– y no descartan mudarse, aunque Isolda Álvarez asegura que aún han de darle alguna oportunidad al Santa Gloria: "Han sido tantos años entre sus paredes..." Desde su fundación, las componentes de la peña Eva han comentado los progresos de sus familias –"empezamos hablando de los maridos, luego de los hijos y más tarde de los nietos; ahora, la mayoría viudas, hablamos de moda y de cosas intrascendentes de la tele", explica la presidenta–, han organizado comidas, han ido de excursión –la última hace unos días, un "crucero" por la ría en el barco turístico– y nunca perdonan la peregrinación a la ermita de La Luz. Medio siglo de confidencias en torno a una ronda de cafés.