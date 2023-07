Surf contra viento y marea en Salinas

Solo un puñado de valientes se atrevieron ayer a sortear las olas de la playa de Salinas. A pesar de que el termómetro marcaba 20 grados centígrados, la sensación a pie de arena era muy distinta. Prueba de ello era que todos los que se acercaron a ver las primeras pruebas del campeonato de España que se disputa en aguas castrillonenses iban ataviados con una sudadera, ya que el viento y la niebla era una constante. Hasta el orbayo llegó a aparecer. Pero nada fue capaz de frenar a los surfistas, deseosos de retos y de probar las buenas olas que durante toda la mañana de ayer se pudieron coger en Salinas, para así ir cogiendo sus primeros puntos en la competición.

"Yo soy de aquí de toda la vida. No podía perderme una cita como esta, da igual el tiempo que haga", afirmaba Javi García, uno de los surfistas que más flores se llevaba por parte del público. El de Salinas, que se mostraba con ciertas dudas dada la meteorología, que afectaba a las olas, quería dar un gran espectáculo en casa. "A ver cómo se da la cosa, pero confío en mis posibilidades", señalaba antes de enfundarse el neopreno y poner dirección al agua.

Uno de los más jóvenes de los que cargaban su tabla era Martín García. El gijonés, uno de los habituales en Salinas durante todo el año, es una rara avis. A sus 14 años, este fin de semana se va a pelear con los mayores para hacerse con la victoria en la categoría Open. "Lo confieso, se me olvidó apuntarme en el torneo sub-21, por eso voy a medirse a los grandes", bromea el asturiano, una de las grandes joyas del surf en la región. "Va a ser campeón de España, y sino tiempo al tiempo", decían desde el público. Su talento viene de familia. "Mi hermano es Nicolás García, que ahora mismo está en California disputando el mundial de surf", explicaba el joven, que quiere seguir sus pasos y surfear en algunas de las mejores playas del mundo. "Si es que tengo el mejor ejemplo en casa", señalaba. A pesar del pequeño error a la hora de apuntarse en el campeonato, García se muestra con ambición. "Tengo muchas ganas de entrar al agua y pelearme con los grandes. Va a ser mi primera vez, pero creo que estoy preparado. Hay un mexicano con el que he coincidido en otras pruebas, que he visto que es muy bueno, y tengo muchas ganas de vencerle", aseguraba el gijonés.

"Es un día complicado para surfear, con este tiempo hace que sea casi imposible coger buenas olas", comentaba Daniel Suárez, otro de los presentes en la playa de Salinas. El asturiano, indeciso con cuál sería su estrategia a la hora de competir, dudaba a la hora de ponerse el neopreno, porque la temperatura del día no ayudaba a la hora de cambiarse de ropa. "Ya de estar aquí voy a meterme, pero por ganas estaba mejor en otro sitio", se quejaba el surfista. Eso sí, finalmente se atrevió a pelearse con las olas de Salinas, gracias en parte a los ánimos que recibió por parte del público que se atrevió a acompañar a los participantes durante la mañana.

Ayer solo fue el primer tentempié de cuatro días muy intentos en la playa de Salinas. Hoy arrancan las pruebas de la categoría open, tanto masculino como femenino, la categoría reina dentro del mundo del Lonboard, además de que competirán el resto de categorías: sub 18 (masculina y femenina), máster (masculina y femenina), kahuna y gran kahuna. El sábado será el turno en el que los surfistas empiecen a pelear por el campeonato de España de Longboard, mientras que el domingo se celebrarán las grandes finales, en la que solo uno de los surfistas conseguirá alzarse con la victoria.

Todo esto es parte del Salinas Internacional Longboard Festival, un festival surfero que desde el miércoles y hasta el domingo llenará la localidad de música y buen ambiente, gracias al mercadillo y los distintos puestos de comida que acompañan al campeonato de España. Estos días, y gracias a esto, Salinas y la comarca avilesina serán el foco del surf a escala nacional.