El gobierno de Castrillón aplaza un año la reforma de la cubierta del Valey

Las obras de reparación de la cubierta del Valey se aplazarán al próximo verano tal como desveló ayer gobierno de Castrillón que lidera el popular Eloy Alonso, durante el pleno ordinario de julio. El asunto llegó al debate de la Corporación local a cuenta de los trámites de reconocimiento extrajudicial de créditos y una suplementación presupuestaria para el Patronato Municipal de Cultura. Tal como aclaró la edil de Cultura, Rosa Rubio, tras ser interrogados desde las filas de Izquierda Unida, acerca de que los fondos previstos para el Patronato de Cultura así como su propia actividad se verían alteradas por el inicio de estas obras en unos meses. "Se intentará que se realice en verano (de 2024) para que coincida con la época de menor programación", precisó la responsable del área de Cultura.

El exregidora y portavoz de IU, Yasmina Triguero, reprochó que se tratara ahora de incorporar crédito al Patronato de Cultura en una clara "descoordinación" con el informe de necesidades del director de este organismo, que fijaba en 55.000 euros la partida que el gobierno local ha elevado en 134.142 euros.

"Tenemos que recuperar la categoría de Cultura de Castrillón", se justificó la edil del ramo. Triguero insistió en la cuestión pendiente del Valey. El proyecto para reparar las goteras de la cubierta, dijo, "es de hace tiempo, ha habido un deterioro y con otro invierno sin intervenir puede que haya que revisar proyecto y no sirva", advirtió. El Alcalde, Eloy Alonso, no esperó a la réplica: "Gracias por el consejo, pero esa premura se la podía haber aplicado usted que lleva años y años con los actores moviendo los cubos [de agua], no venga ahora a meternos prisa".

Según los datos conocidos hasta la fecha, antes del cambio de gobierno, la reparación del Centro Cultural Valey de Piedras Blancas rondaba 1,4 millones de euros, según el proyecto redactado por los técnicos municipales y con el que se pretendía evitar las goteras en el edificio, sobre todo en el escenario del auditorio, que desde hace unos años se producen en los días de lluvia.

Ese proyecto incluía las obras de impermeabilización y aislamiento de la cubierta; la renovación de la instalación de climatización con la sustitución de los climatizadores existentes por unos de nueva generación y se renovará el cuadro eléctrico. Asimismo, se instalarán 62 paneles solares. Yasmina Triguero apeló a que la parte de impermeabilización se complete ya este mismo invierno "o tendremos que tener cubos" otra vez.

Por otro lado, el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 295.114 euros, lo que sumaban 1.633 facturas pendientes de pago hasta el pasado 4 de julio volvió a enzarzar a gobierno y oposición en una discusión acerca de la necesidad de "agilizar el procedimiento", como pidió el portavoz de Vox, Rafael González Gallego, quien advirtió que había pagos pendientes del año pasado.

La exregidora Yasmina Triguero (IU) negó tal cosa y fue el regidor, Eloy Alonso, quien precisó que existe un problema evidente con la empresa de suministro eléctrico Baser a la que corresponden 1.422 facturas pendientes de pago. "Si un funcionario dedicara seis minutos a cada factura, para despejar 250 al mes solo para atender las de Baser, estaría dedicando casi 4 jornadas de trabajo solo a eso", advirtió Alonso sobre lo acumulado de meses pasados.

IU exige información sobre la Ronda Norte, la Peñona y el desvío de partidas de Arnao a fiestas

El cierre del mirador de la Peñona para su próxima demolición, tal como se detalla en el proyecto de algo más de un millón de euros elaborado por Costas centró ayer las preguntas del grupo de IU al nuevo gobierno de Castrillón encabezado por el popular Eloy Alonso.

Además de reclamar información sobre la próxima intervención en el emblemático mirador al Cantábrico, desde las filas de la coalición llamaron igualmente la atención sobre los estudios en marcha de la ronda Norte. Fue la concejala Mar González quien demandó que se dé cuenta en el pleno acerca de una infraestructura que afecta de manera directa al concejo de Castrillón. También advirtió del desvío de una partida de 93.000 euros de la mina de Arnao a actividades relacionadas con los festejos en el municipio. Este último punto quedó a expensas de aclaración en un próximo Pleno.