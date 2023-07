Guillermo González gana la grande de Luanco

Guillermo González Alonso, con "Lupin", se impuso en la prueba grande de la primera jornada del segundo concurso Nacional dos estrellas que se está disputando en Luanco. Fue el más rápido de los cuatro jinetes que finalizaron el recorrido sin penalizar al completarlo en 57 segundos justos.

Previamente se disputaron once pruebas más. Ponis A: Sofía Menéndez con "Perdigón de Beluchi"; ponis B: Iris González con "Arslan de Braniego"; ponis C: Rodrigo Campos con "First D´Angels": 0,50: Carmen Noval con "Trasgu X"; 0,80: Noelia Martínez con "Titan de Valgrande"; 1 metro: Marta Real con "Galáctica de Beaufour"; 1,10: Ana Palacios con "D´One"; 1,20: Cristina Domato con "Fleurdelys du Gast".

También hubo pruebas para caballos de cuatro y cinco años en las que se impusieron Fernando Sánchez con "Ragnar de Sorribas" y Guillermo González con "Emir".