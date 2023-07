El Longboard se consolida: "Es un éxito rotundo", afirman los organizadores

"No podemos estar más contentos. Firmamos que todo siga yendo igual que hasta ahora para lo que nos queda de festival". Así de contenta se muestra Rocío Alba, organizadora del Salinas Internacional Longboard Festival, evento que desde el miércoles hasta mañana está llenando la localidad castrillonense de amantes del surf y de turistas que se acercan a la zona para disfrutar de las diferentes food-trucks y tiendas. Todo ello acompaña al campeonato de España que se está celebrando estos días y que afronta sus jornadas finales.

"El jueves pensábamos que todo iba a ir mal, porque por la mañana el tiempo no nos acompañó en absoluto. Pero a partir de las tres de la tarde abrió y nos dejó un solazo ideal para hacer surf", indica Vidal, satisfecha por cómo está trascurriendo el festival. Además, durante la noche siguió acompañando el buen tiempo, lo que ayudó a que "hubiese casi el doble de personas que el primer día". "Llenamos la zona de detrás de los food-trucks de mesas, para que la gente se pudiese sentar a cenar, y no había un hueco donde colocarse. No me esperaba esta acogida", asegura la organizadora. "Ahora llegan los días más fuertes, y si hay lo mismo que ayer o antes de ayer, no puedo estar más contenta. Todo apunta que esté año volverá a ser un gran éxito", apunta.

Durante la jornada de ayer el éxito fue rotundo. El buen tiempo animó a surferos y visitantes a acercarse a la zona, lo que provocó otro lleno en el festival. "No se puede pedir más. Si los días que quedan todo sigue así, me conformó", sostiene Vidal. Por delante tiene aun dos días muy intensos, con infinidad de actividades alrededor del evento.

En el aspecto deportivo, hoy empezarán las emociones fuertes. A las 9.30 horas arrancan los cuartos de final del longboard femenino, a los que luego seguirán el masculino y los cuartos y semifinales de kneeboard. Todo ello consiste en cuatro mandas de ochenta minutos en los que los mejores lograrán pasar a la siguiente ronda. Los clasificados en el apartado masculino son Javier García, Toni Varela, Manuel Barreiro, Oier Azpeitia, Alessando Demartini, Jon Garmendia, José Luis Berasaluce y Francisco Freitas, mientras que en el lado femenino la ganadora saldrá de entre María Escrig, Camila Michetti, Naia Zaldegui, Alaitza Castro y Carlota Jauregui.

Denuncia a la tatuadora

Pero no todo es de color rosa dentro del Salinas Internacional Longboard Fetival. Ayer, uno de los puestos del mercadillo, que se dedicaba a realizar tatuajes, tuvo que levantar su instalación a cuenta de una denuncia. Primero, el denunciante acusó a la tatuadora de no tener los permisos necesarios para poder realizar su labor, y al realizar una inspección y ver que todo estaba en orden, realizó una nueva denuncia alegando que el lugar donde estaba realizando su labor estaba destinado para la compraventa, no para hacer ese tipo de actividades. Desde la organización se muestran muy apenados con esta decisión, ya que la tatuadora estaba siendo un completo éxito.