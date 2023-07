"Lo que queremos es no defraudar, que todo salga como el año pasado"

Chema Ferrer (León, 1966) reconoce que está cansado, aunque solo a nivel físico. A nivel de espíritu, no puede esperar a que la pelota empiece a rodar en La Ribera. El leonés, aunque con gran parte de su familia luanquina, se estrena este año como director del Tenis Playa de Luanco y en su voz se puede escuchar la ilusión que eso le produce. Tras meses de trabajo, hoy empieza la acción.

–¿Cómo ha sido su primer año como director del Tenis Playa de Luanco?

–Con mucha responsabilidad. Sustituir a un icono del tenis playa como es José Manuel Fernández, que llevaba organizando el torneo durante las últimas 35 ediciones, es muy complicado. El año pasado dijo que lo dejaba y, para que la cita tuviese continuidad, decidí dar un paso adelante y dar la cara. Aquí somos todo un equipo, hay un grupo de amigos que dedicamos nuestras vacaciones para que esto no se pierda. El Tenis Playa es algo que pone a Luanco en el mapa y nosotros lo que tenemos que hacer es conservar el milagro de La Ribera.

–Al dar ese paso adelante, ¿se lo esperaba tan duro?

–Sabía que era muy duro. Ya era presidente del club de Tenis Luanco, por lo que conocía bien todo el trabajo que hay detrás. Lo más difícil es cambiar las cosas. Por ejemplo, este año, como novedad, hemos cambiado los focos de la pista, y no es algo fácil. Además, me he dado cuenta que la pista cada día es una sorpresa. Esta mañana (por ayer) me dijeron que era el día que peor estaba la arena para jugar, porque tenía mucha inclinación. Confío en que las mareas nos ayuden para solucionarlo. Esto es una sorpresa diaria.

–¿Qué espectáculo podrán ver los que se acerquen a La Ribera?

–El Tenis Playa es un espectáculo en sí mismo. Ya solo quedan las cien entradas diarias que están disponibles en taquilla. Nosotros lo que queremos es no defraudar a la gente, que el torneo salga como el año pasado. No esperamos ninguna gran novedad respecto a otras ediciones.

–Se han vendido todos los abonos.

–Este es el éxito del Tenis Playa, de por sí ya tiene nombre. Después del éxito de la pasada edición, hablas con los patrocinadores y es muy fácil convencerles porque saben de lo que estamos hablando. Nuestro principal patrocinador de este año, estuvo el año pasado en la grada y le encantó el espectáculo, por eso esta vez decidieron apostar con fuerza por nosotros. Con esta ayuda consideramos que podemos conseguir la continuidad que buscamos.

–Para ustedes será un honor contar con Feliciano López en el año de su despedida.

–Lo conocimos como junior en Luanco y tenerle en su despedida es un lujo. Siempre se ha portado muy bien con nosotros, nos ayuda en todo lo que puede y es un honor contar con él en La Ribera.

–El año pasado también vino en su último año Tommy Robredo. Parece que Luanco es el sitio para jubilarse.

–Ojalá sea así y cuando Nadal decida retirarse venga a jugar con nosotros (bromea).

–Todo parece listo para el arranque.

–Lo estamos dando todo por ello. Ojalá que todo sea un éxito, sería un impulso tremendo para seguir teniendo continuidad con los años.