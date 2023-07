Trabanco: "Ver el ambiente del estadio fue clave para fichar por el Avilés"

"Todas las personas del club estamos muy orgullosos de tenerles". Con estas palabras Javi Vidales, director deportivo del Avilés, quiso presentar a dos de sus refuerzos de este mercado veraniego, Marcos Trabanco y Néstor. El astorgano, que quiso destacar la predisposición de ambos jugadores a unirse al proyecto blanquiazul -"algo que supone un plus a la hora de ficharles", dijo- quiso agradecer a los dos su confianza para unirse a la entidad blanquiazul, y se atrevió a describirlos. "Los dos han sido capitanes de los equipos de los que proceden. Eso demuestra que tienen una madurez mucho más potente que otros jugadores de su edad. Necesitamos rendimiento inmediato y, cuando un jugador lleva la capitanía, demuestra que tiene algo distinto", analizó Vidales.

Ambos laterales aterrizan en el Suárez Puerta tras pasar, en el caso de Trabanco, 12 años en el Sporting, mientras que Senra estuvo 14 temporadas en la disciplina del Sevilla. "Son jugadores que han permanecido mucho tiempo en sus estructuras. Han tenido que pasar muchos filtros, y para mí eso es algo importantísimo", señaló Vidales. A pesar de todas sus similitudes, Trabanco y Senra son perfiles distintos para el puesto de lateral derecho. "Trabanco es un lateral más especialista en la banda. Puede llegar a jugar como extremo. Néstor, por su parte, da más respuestas en el ancho de la defensa. Puede jugar como central e incluso como lateral izquierdo. Es muy polivalente", señaló Vidales, que cree que son dos jugadores que puede llegar el caso de que jueguen juntos durante algunos partidos.

"En cuanto Javi se puso en contacto conmigo no lo dudé. El Avilés es un proyecto muy ambicioso. Ver toda la ilusión que desprende la gente acompaña a mis ganas de trabajar. Para un chaval de Asturias es un placer ver crecer a un equipo como el Avilés", indicó Marcos Trabanco. El gijonés, que se enamoró el club al ver encuentros como los del play-off o ante el Valladolid B, confiesa que el ambiente que se vive en el Suárez Puerta fue clave a la hora de cerrar su fichaje. "Estuve en la grada y era una pasada. Espero que este año se repita. Ver tanta gente en el campo, como apretaban y llevaban al equipo en volandas... Es increíble", afirmó el gijonés, encantado con la dinámica de entrenamientos que está teniendo a las órdenes de Cañedo, con el que aún no ha hablado de su encaje. "No hemos tenido todavía tiempo para comentar mucho, pero en los entrenamientos ya noto lo que me pide. Quiere que me sostenga en defensa y que haga todo lo que me demande el juego, y que en ataque aproveche mis virtudes", comentó.

Trabanco llega procedente del Sporting B, que el año pasado compitió en Tercera Federación, pero la categoría no será algo nuevo para él. "Segunda Federación no es extraña para mí, ya competí en la categoría hace unos años. Tengo muchas ganas de empezar y darlo todo. Quiero jugar lo máximo posible", aseguró el exrojiblanco. Bajo su punto de vista, el grupo del Avilés para esta temporada es "muy bueno". "Hay gente de categoría superior, todos juntos vamos a pelear cada partido como si fuese el último", señaló el gijonés, que no quiere ponerse objetivos para este año. "No creo que haya que hacerlo, vamos a ir partido a partido y competiremos como si fuese la última oportunidad", sentenció.

Néstor Senra, por su parte, afronta su primera experiencia fuera de casa. "Llevaba catorce años dentro de la cantera del Sevilla y, cuando me salió este proyecto, no dude. Vi vídeos de la gente animando y de cómo siguen al equipo y me lancé. Es la primera vez que salgo de casa, tengo muchísimas ganas", comentó el guineano. "No tengo miedo, soy una persona de carácter fuerte. Voy con la mochila carga de ilusión y mirando hacia el futuro", confesó el lateral, adaptado ya a su nuevo entorno.