"La ciudad tiene que orientarse a la empresa, pero sin olvidar las necesidades de los trabajadores"

Juan Carlos Guerrero (Avilés,1970) es el nuevo concejal de Formación, Empleo y Educación del Ayuntamiento de Avilés. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en lo que, en próximos días, será su despacho municipal. Guerrero, que es economista, actualmente es empleado en excedencia de la Autoridad Portuaria. Antes de entrar en el Puerto fue durante casi diez años, asesor para empresas en Madrid. La crisis le devolvió a su lugar de origen y el tiempo le metió en la lista electoral del PSOE.

–Deja Vivienda y se estrena en Educación. ¿Cómo va el aterrizaje en esta última área?

–Ya sabe que los aterrizajes... Lo que estoy haciendo estos días es leer mucho, escuchar mucho para que, poco a poco, me pueda ir enterándome de lo que exactamente se hace en el área. Dese cuenta de que una cosa es verla desde fuera y otra, meterse ya de lleno en ella. Hay mucho trabajo hecho en los últimos años: muy bueno. Y ahora lo que pretendemos es ir mejorando aquello que no va bien y asumir los nuevos compromisos adquiridos, pero, bueno, esto es algo común a cualquier concejal.

–En estos cuatro años que han pasado fue concejal de Formación. ¿Cómo los ha visto personalmente?

–Estoy satisfecho. A ver, cualquier persona que se dedique a la gestión pública tiene muchos dolores de cabeza, pero también tiene muchas alegrías. Al final pones todo en una balanza y son muchas más las alegrías que las cosas malas: son más las cosas positivas que las negativas. Pienso que el camino que queríamos recorrer es como un puzle en el que las piezas están encajando, los resultados ya salieron, quizás mucho antes de esperarlo yo porque no podemos olvidar que tuvimos la pandemia que nos paró de lleno. Estoy muy contento porque estamos avanzando a nivel de ciudad, no a nivel de concejalía de Empleo, si no a nivel de ciudad. Siempre valoro el empleo no sólo como lo que hace nuestro Ayuntamiento, si no como todo lo que se hace en la ciudad, o todo lo que se hace en el territorio –nosotros, usted lo sabe, estamos inmersos en una comarca–. Y esto lo creo así porque pienso que lo que hago tiene que superar los límites de un término municipal porque estamos trabajando en este conjunto del territorio. ¿Cómo lo estamos haciendo?

–Sí, dígame, ¿cómo?

–A principios del mandato anterior había dicho que iba a hablar con mucha gente, con muchas asociaciones, con muchas empresas. Y eso fue lo que hice. Hablo con empresas todas las semanas, pero no sólo. También hablo con centros de formación profesional, con institutos, con todas las entidades formativas que hay en Avilés que trabajan para el Servicio de Empleo del Principado de Asturias. Tenemos una reunión trimestral con ellas. Hemos hecho jornadas con ellas. Así es como sabemos exactamente la formación que están dando, si necesitan personas para un curso, si no las necesitan, qué resultados ha dado esa formación. Estamos viendo este asunto desde un punto de vista global con el objetivo de lograr que todas las piezas, como le decía al principio, encajen sin problema. Porque consideramos que tienen que encajar los trabajos que están llevando a cabo las empresas, los institutos y nosotros mismos porque es el mejor modo de dar respuesta tanto a las necesidades de las propias empresas como a la de los desempleados. Es decir, tenemos que conseguir el relevo generacional y tenemos que dar respuesta a las demandas de todas las empresas del parque tecnológico y del Baterías. Y queremos dar respuesta a todo esto a través de empleo de calidad: el empleo en el sector industrial es de calidad, con contratos indefinidos, de turnos que están claros. Nuestro objetivo prioritario es atender a las necesidades de la empresas y unirlas a las que tienen los desempleados. Y ahí entra un proceso que es el de la "recualificación profesional".

–Hace cuatro años y medio no era concejal. ¿Cómo miraba la tarea que se hace en el Ayuntamiento?

–Por las noticias que nos llegaban por los medios de comunicación, por las charlas que mantenían los concejales en el partido. Pero es muy distinto estar fuera que estar dentro, sobre todo porque el objetivo era muy ambicioso en la sección de empleo: la ciudad tiene que orientarse a la empresa, pero sin olvidar las necesidades de los trabajadores. Esto, al final, se consigue, y lo tengo clarísimo, creando redes. Hemos conseguido crear una red muy grande de todas las personas que están implicadas en el territorio y todos vamos a ir a trabajar a una. Y, al final, en este libro que hay aquí [saca de su cartera el "Avilés Innova", el pacto de las empresas, los sindicatos y el Ayuntamiento]. Gracias al acuerdo de concertación social y gracias a los tres convenios que hemos firmado con la Federación de Empresarios del Metal –casi mil empresas–, con el clúster Tic y con Inserta Empleo del grupo ONCE para personas con discapacidad. Gracias a eso, es por lo que podemos estar haciendo todo esto. Si nos falla alguna pata de estas, se quedaría todo cojo. Lo que hemos hecho es un gran entramado para que todas las personas del territorio vayan a una y vayan a lo mismo.

–¿Y si trasladamos todo esto a números? ¿Cuánta gente ha pasado por los cursos promovidos por el Ayuntamiento?

–El año que viene, si no recuerdo mal, llegamos a nueve cursos con compromiso de contratación. Este año ya hemos puesto en marcha cuatro de estos cursos. Vamos a iniciar otro en septiembre y luego tenemos previsto cuatro o cinco más. El año pasado pasaron 133 personas y, al final, se contrató a una media del 70 o el 80 por ciento, pero esto es empleo directo para las empresas que hacen el curso junto a nosotros, independientemente de que el compromiso de contratación sea del 40 por ciento.

–A ver si lo entiendo yo, como empresa, tengo el compromiso de fichar al 40 por ciento, pero al final contrato el doble.

–Siempre se ficha a más. ¿Por qué? Porque si forman buenos profesionales –que lo son– saben que si los dejan en el mercado, se los van a quitar. Pero es que no es sólo el 70 o el 80 por ciento los que terminan con contrato. El otro 20 o 30 terminan encontrando trabajo porque tienen una formación que no tienen otros trabajadores.

–O sea, que nos los quitan de las manos.

–Los cursos de compromiso de contratación son muy buenos, sí. Está mal que lo diga yo, pero no lo podemos ocultar: con las cifras en la mano sólo podemos decir que son muy buenos. Es que, además, las cifras lo avalan. Al principio había expectativas, ahora es una realidad. Es tan realidad que raro es el mes que no llama una gran empresa pidiendo entrar en el programa.

–En la primera campaña electoral de Vicente Álvarez Areces el PSOE decía aquello de "Asturias va a dar mucho trabajo".

–Creo que la situación es buena y no sólo por los números. Ayer [por el jueves] salieron los de la Encuesta de Población Activa. ¿Siempre es bueno que sean buenos? Claro. Pero es más importante esto que le decía antes, que tenemos que ir más al empleo de calidad: cuanto más empleo de calidad hagamos, que es lo que ofrecen estos cursos de compromiso de contratación, más familias vamos a fijar en el territorio para poder desarrollar su proyecto de vida. El proyecto de vida se resume en dos cosas: tener vivienda y tener trabajo. Nuestra línea va por ahí. Ahora mismo en Avilés, está claro que hemos puesto los mimbres para este objetivo con el suelo de Baterías, con el de la antigua Alcoa y con la Isla de la Innovación; vamos a necesitar mucha mano de obra. Es que esto es así.

–Me lo ha venido avanzando, pero vamos a concretar. ¿Hay alguna institución que se quiera meter en esta historia?

–Como le explicaba, nosotros definimos un objetivo para el mandato: trabajar por la industria, por el tema tecnológico y por la familia sociosanitaria y de servicios. No podemos olvidar ningún sector, no estoy diciendo eso, pero lógicamente, las demandas que a mí me llegan del tema del metal es que son necesarios electricistas, soldadores, fontaneros... Oficios. Eso es todas las semanas. Las peticiones de cursos para cubrir vacantes de oficios son todas las semanas. ¿Qué tengo que hacer? Como además son buenos puestos y bien remunerados –el convenio del Metal es el quinto de España– lo que tengo que hacer es redirigir a las personas. Nuestro principal acuerdo de colaboración es con Femetal, que cuenta con el apoyo de la Fade y, por supuesto, de UGT y Comisiones Obreras. El otro día le tocó estar en la presentación del último curso de compromiso de contratación. Es fundamental que UGT y Comisiones también estén porque no sólo atienden a los ocupados, también a los desempleados. Hablamos muchísimo. Son horas diálogo para llegar para llegar a acuerdos.

–¿La oferta formativa reglada no coincide con lo que reclaman las empresas?

–Pienso que la oferta reglada es buena, muy buena de hecho. Creo que los centros integrados trabajan muy bien. Otra cosa es el alumnado que llega a esos ciclos. Muchas veces se quedan vacíos, no se cubren. ¿Por qué? El otro día le preguntaban a Rafa Bernardo, de Femetal, y decía: "Porque igual no molan". No sé. Pienso que hace falta trabajar más en orientación laboral. De todas formas, también le diré una cosa: nosotros somos un territorio muy peculiar: el boca oreja funciona. Los centros que trabajan con el Servicio de Empleo hacen cursos que luego sirven para venir con nosotros.

–¿Por qué se mete Windar en esta fiesta?

–Porque le estamos encontrando gente idónea para ellos. Les hacemos un buen servicio de captación, de reclutamiento y, además, Windar está muy implicada con el territorio. Se lo damos todo hecho. Ellos son miembros de Femetal y son los de Femetal los que organizan todo esto. Buscamos los empleados, les hacemos cursos a medida y luego, lo más importante, la experiencia que ganan con Windar no la podrían ganar en ningún sitio.

–Porque son los propios empleados de Windar los que imparten la formación.

–Porque es la propia Windar la más interesada en tener buenos trabajadores. El valor añadido de estos cursos es que la empresa te trata como si fueras a ser su empleado, con lo cual, te tiene que tratar lo mejor posible.

–¿Qué hay que hacer para apuntarse a todo esto?

–Primero el desempleado tiene que formarse mínimamente con un curso de cuatro meses de los que oferta el Servicio de Empleo. Estos cursos tienen certificado de profesionalidad. En el momento en que tengas un curso de estos, entras en la rueda porque las empresas saben que tienes buena formación y una vez que ellos te den el toque final, vas a trabajar en sus empresas.

–Una de las tareas mayores de sus responsabilidad en Educación es La Grandiella.

–La idea inicial es que en ese futuro instituto metiéramos el tema de servicios porque la industria y la tecnología se va a quedar en el actual centro integrado. La Grandiella ya no tiene marcha atrás, eso es evidente. Estamos esperando la nueva toma de posesión de la consejera para poder seguir hablando del tema de acuerdo a los presupuestos del año que viene.

–Porque no sabemos inicio de obras, ni nada.

–Ahora mismo no. Ahora estamos con el proyecto, luego viene la incorporación a los presupuestos del año que viene.

–La Fiscalía investiga ahora un informe en que se denuncian elementos cancerígenos en un taller del CIFP Avilés. Aunque no es de su competencia, ¿qué sabe de este asunto?

–Estoy en contacto constante con la directora del CIFP. Me ha dicho que en su día pasó Prevención de Riesgos, reclamó una serie de modificaciones y la idea que tienen es llevarlas a cabo. Independientemente, de cara al futuro tengamos que mirar si tenemos que hacer alguna actuación o cómo está ese tema.

–¿Cuál es el papel del área que dirige en el programa "In4Green" de ciudades industriales que echó a andar esta semana?

–Lo que se ha hecho ahora es una toma de contacto que nos va a servir, claramente, para aprender cómo hacen en otras ciudades europeas en asuntos como el empleo. Pasará igual con nuestros socios: querrán saber cómo trabajamos y es que el problema de la falta de personal industrial no es singular nuestro: es de toda Europa.

–La Alcaldesa volvió a reclamar que las escuelinas pasasen a ser del sistema regional.

–Es un compromiso que tenemos con el Principado de Asturias. Nuestra intención es que este ciclo sea gratuito para todas las familias a partir del curso 2024-25.

–Las trabajadoras pasarían a ser del Principado.

–Sí. Barbón tiene un compromiso sobre la gratuitad, que es relativamente sencillo. Luego está el de ir encajando todas las escuelinas. Seguramente llevará un poco más de tiempo... No tiene ningún sentido que este período educativo dependa de los Ayuntamientos y no de la Consejería. Pero esto no es una opinión de la alcaldesa de Avilés o de su concejal de Educación, es una opinión generalizada de casi todos los ayuntamientos de Asturias.

