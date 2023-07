Una romería con sabor a historia

Las romerías siguen llenando de color y diversión los municipios asturianos. Ayer fue el turno de La Plata, que comenzó su tradicional festividad. La población castrillonense, de la mano de la asociación de vecinos de La Plata-Ferralgo, celebró el arranque de sus fiestas con la organización de una comida popular, en la que estuvieron presentes alrededor de medio centenar de personas. El evento estuvo amenizado por la actuación del Dúo Azahara, que desde las siete de la tarde puso la nota musical para los vecinos.

La jornada comenzó al mediodía, con la entrega de una botella de vino y un bollo para todos los socios de la asociación. Llegada la tarde, los miembros más veteranos del colectivo recibieron una placa conmemorativa, en homenaje a su larga trayectoria. Los dos galardonados fueron Mercedes López y Eladio Fernández. López, de 86 años, quienes se mostraban muy agradecidos a sus compañeros de asociación, a la que lleva vinculados tantos años que no son capazcesde recordar. "No puedo pedir más, el año pasado fue mi marido a quien se la entregaron, estoy muy contenta", comentaba López, que pese a no residir ya en La Plata, no oculta su estrecho vínculo a la localidad tras más de 30 años de residencia.

Por su parte, Fernández, de 84 años, y que lleva más de 40 años residiendo en La Plata, donde levantó una "casina" al instalarse en la localidad, confesaba lo emotivo de juntarse en un día tan especial. "La asociación es muy activa, es muy bonito ver a todo el vecindario unido, las familias y la gente joven".

Las distinciones fueron entregadas de manos del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y de la concejala de Festejos, Marián Carvajal, quienes fueron invitados por la asociación y no quisieron perderse el tradicional evento.

El acto estuvo dirigido de principio a fin por Monsterrat Rodríguez, presidenta de la asociación vecinal, quien quiso poner el foco en los mayores del vecindario, quienes "levantaron el pueblo" y por los que se puede celebrar la tradicional romería entre vecinos.

Las celebraciones en La Plata no terminaron ayer. Hoy, a las 11.00 horas, se celebrará una misa en la parroquia de San Miguel de Quiloño. Posteriormente se celebrará otra comida vecinal y a las 17.00 horas tendrá lugar un coloquio sobre la construcción de hórreos y paneras en Asturias, por parte de la Asociación Amigos del Hórreo Asturiano.

Pero no sólo La Plata está de celebración, también Corvera, donde festejan a San Pelayo. Lo hacen en Trasona y hoy tendrá lugar la tradicional comida de indianos, organizada por Sofetra y para la que están inscritas más de 400 personas.