El surf sobre ruedas triunfa en Salinas

Aunque el surf es el alma mater de Salinas durante el verano, ayer fueron otras las tablas que se llevaron los focos en la localidad. El Salinas Skateboard Festival no defraudó y llenó la pista local de skate, construida hace dos años, de aficionados a este deporte. Esta es la primera competición oficial que se hace en la instalación. Viendo la acogida, todo apunta a que no será la última.

"Me esperaba un ambiente así, la verdad. En Salinas hay mucha afición al skate y se echaba en falta un evento como este", señalaba Moro Osuna, skater castrillonense que fue uno de los riders a los que más aplaudieron las más de doscientas personas que abarrotaron la pista. Para Osuna, como no puede ser de otra manera, competir en casa fue algo especial. "He venido a pasármelo bien y disfrutar de poder hacer lo que más me gusta delante de mí público", explicó, motivado por asegurarse un puesto en las finales.

Desde Mallorca aterrizó en Salinas Toni Oro. Acaba de cumplir 13 años, pero viéndolo sobre la pista nadie lo diría. El balear era uno de los más jóvenes de la competición y eso no le arrugó. A lomos de su tabla, provocó una de las grandes ovaciones de la tarde al realizar uno de los trucos más complejos del día. "El ambiente que se ha creado es de locos, motiva a todo el mundo a hacer mejores trucos", aseguraba el mallorquín, que ha recalado Salinas exclusivamente para competir en la pista castrillonense. "Hay un gran nivel, no podía faltar a una cita así", apuntó.

Otros de los skaters que competía en casa era Coke Osuna. Aunque la noche anterior había estado disfrutando del Salinas Internacional Longboard Festival, no quería perderse una competición como la que se vivió ayer. "Sí me esperaba este ambiente. Estamos muy agradecidos con la gente que se ha acercado; hace que nuestro trabajo sea mucho más sencillo", indicaba el de Salinas. Y destacaba el nivel de la organización, que ha puesto "todo tipo de facilidades" a los riders para poder participar.

Los organizadores no podían estar más contentos al ver el gran recibimiento que había tenido el campeonato. El grupo cuenta además con una escuela propia de skate, por lo que sus pupilos han podido foguearse entre los mejores del panorama nacional. A la vista del éxito que ha tenido la cita, esperan poder repetir el evento el próximo año.

Entre saltos, ovaciones y alguna que otra caída, los skaters fueron peleándose hasta hacerse con los 500 euros que se llevó el ganador de la competición. Mientras, el público que se acercó a Salinas gozó con las espectaculares piruetas de los surfistas sobre ruedas, arengados por los ánimos que les trasmitía el númeroso público en la pista. Era la primera vez que se realizaba una competición de skate en la zona y el balance ha sido un éxito rotundo, remarcaron participantes, organizadores y aficionados.