La pescadera "influencer" de Luanco que muestra sus productos a diario en redes sociales: "La acogida es total"

Hace ya cinco años, Rosa María García, conocida en Luanco como Rosi, tuvo una idea. ¿Por qué no aprovechar las redes sociales para dar a conocer su producto? Dicho y hecho. La luanquina, muy presente en páginas como Facebook o Instagram, decidió tirarse al piscina y, móvil en mano, empezó a grabar un vídeo diario de todo el género que tenía en su pescadería. Bonito, bacalada, merluzas… Todos son protagonistas en su perfil. Su experimento no tardó en funcionar. "La acogida es total. Se interesa gente de Sevilla o de Madrid que está en el pueblo de turismo y le llama la atención", señala la pescadera. La prueba de su éxito se ve nada más entrar en Pescados La Plaza. A las doce de la mañana ya no queda nada a la venta. Todo está más que despachado. Porque Rosi es mucho más que una simple pescadera.

"La verdad que no me puedo quedar, todo está funcionando a las mil maravillas", explica Rosi, pendiente del móvil por si tiene un pedido de última hora. Además de estar presente en Instagram y Facebook, dos de las redes sociales más populares del momento, la luanquina tiene un grupo de WhatsApp con 999 personas (el límite que tiene la aplicación) donde recibe encargos de sus clientes. "Cuando empezó la pandemia, todo fue a más. La demanda ya era imparable", explica la pescadera. Sus clientes abarcan todo tipo de edades, desde los millenials hasta los habituales del mercado.

Pero Rosi no solo vende el pescado. Mucha gente no nace con el don de la cocina y, por no ponerse delante de los fogones, desestima acercarse a la pescadería. Rosi tiene la solución. "Nuestro local es bastante grande para ser una pescadería. Al ver tanto hueco libre, nos pusimos a pensar como rellenarlo. Después de darles muchas vueltas, decidimos que lo mejor era aprovechar el sitio y hacer un restaurante", explica la luanquina, que se lanzó a la hostelería hace escasas fechas.

La acogida, al igual que a su idea de las redes sociales, no pudo ser mejor. "Tenemos todas las mesas llenas. Estamos acabando de hacer los últimos retoques, pero por ahora no paran de llegar clientes", afirma. Como no puede ser de otra manera, el que así lo deseé puede encargar por la mañana un pescado y, de noche, cenarlo directamente. "En esta vida hay que valer para todo" bromea Rosi.

Ahora tiene a su cargo a seis personas: su marido, que colabora en todos los ámbitos; dos pescaderas, un camarero, una persona encargada del restaurante y un repartidor, para así hacer repartos a domicilio. "En verano hay muchos turistas, por eso esto funciona", indica Rosi, encantada de ver como su negocio no para de prosperar. Eso sí, por ahora se ha acabado la innovación. "Ya se me han agotado las ideas, que la gente no se espere más novedades", bromea la pescadera, ejemplo de que se puede triunfar tanto en el mundo virtual como en el cara a cara.