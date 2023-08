"No pegué ojo de noche": los vecinos de las casas de Avilés amenazadas por las llamas relatan las horas angustiosas vividas

Han pasado casi 24 horas desde el incendio que puso en jaque a los vecinos del camino El Picote, cerca de Llaranes Viejo. En la calle no hay nadie. Ladran los perros, huele fuerte a humo. Y el olor se mezcla con el de los laureles. Se ve un área negra y quemada a causa del fuego. Pedro Luis Zúñiga es dueño de una de las fincas. En la tierra que ha heredado de su padre, este hombre cría unas aves llamadas diamantes mandarines y cuida de árboles frutales. También tiene dos perros y una cabra.

"Claro que hay preocupación por lo ocurrido. Dio la casualidad que el viento no sopló mucho; si llega a haber venido del Este podría haber llegado a los laureles y propagarse mucho más. Aún así abrazó todas las fincas... Yo tengo una pajarería grande, más de 50 pájaros, y prefiero soltar los pájaros a que se mueran asfixiados ahí", relata Zúñiga.

Otra vecina, que pide anonimato, parece preocupada. Ayer pasó en la calle con el resto de los vecinos más de una hora, esperando a que acabaran su trabajo los bomberos. Ahora el patio de su casa está limpio, pero tuvo que llamar a una empresa de limpieza porque todo el suelo quedó cubierto de cenizas.

"Teníamos que desalojar todos. Mi hijo se negaba a marchar porque bajó con la manguera para echar agua. Estaba entre humo negro. La Policía decía que tenía que marchar porque ese humo puede hacer mucho daño. Más tarde la Policía lo convenció para marchase". La señora evidencia problemas respiratorios. Y eso que esta vez mantuvo el humo a raya. A lo mejor porque La Policía le dio sabios consejos; por ejemplo, poner toallas húmedas debajo de las puertas de su casa. También tuvo que cerrar rápidamente las ventanas y ponerse una mascarilla.

"Mis hijos no me dejaron salir de la cocina, me puse la mascarilla. Y luego llegó La Policía y me dijo que tenía que salir. Abajo estábamos todos los vecinos, pendientes del fuego", cuenta la vecina, que al volver a casa no pudo pegar ojo: "La noche fue larga, con la tensión por los nervios vividos".

La responsabilidad

Lo que más preocupa a los vecinos es la ausencia del dueño de las fincas dañadas por el fuego de ayer. "Lo que está mal son dos fincas que están sin limpiar. Los demás vecinos tienen las fincas limpias", explicó Zúñiga. "Lo que no es normal es que haya matorrales, ahí tiene que ser dueño de las fincas o el Ayuntamiento el que desbroce para evitar sobre todo ratas, y basura, y el riesgo de incendios", suscribe otro vecino, Julio Torralba.

Además, la carretera es muy estrecha y no siempre permite pasar rápido a los bomberos. "¡Mira qué carretera!, por aquí no pasa un coche y tenían que mandar bajar los coches abajo, claro. No hay espacio. Solo se puede traer una cuba que lleva 2.000 litros de agua. Y a la cuba se le gastó el agua y tuvieron que repostar de un vecino, porque una cuba gigante aquí no entra. Aquí son 2,5 metros de ancho", matiza Zúniga.

Así están los ánimos en el camino El Picote, donde un incendio alteró la paz vecinal el pasado lunes. Y nadie quiere que se repita.