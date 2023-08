Adela Cortina: "Se demoniza a la empresa porque hay a quien le resulta rentable"

Hay intereses políticos a los que les conviene demonizar a las empresas y crear una polarización social. Así de rotunda se expresó ayer la catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, Adela Cortina, en el primer curso de La Granda, titulado "Ética de la empresa para el siglo XXI". Su afirmación fue corroborada por Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, quien incidió en la necesidad de no prejuzgar y actuar con ética para que haya justicia y crear una sociedad de cooperación.

"La empresa está demonizada porque se ha creado una polarización en la sociedad y hay a quien le resulta rentable que haya una enemistad entre los empresarios y el pueblo en sus intereses o beneficios privados", aseguró Adela Cortina.

La primera mujer que ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP), también señaló que hay compañías y organizaciones que ayudan a generar esa demonización, pero reclamó distinguir entre la inmensa mayoría de las empresas españolas, que son pymes y micropymes, de las grandes corporaciones que conforman lobbies y que tratan de controlar a los poderes políticos.

"Hay que aprender a discernir y no meter a todas en el mismo saco. Hay empresas muy poderosas y pueden hacer muchas cosas que no harían si no lo fueran. Y son las que controlan los lobbies y patronales", aseguró la académica.

Además, explicó que el último informe Edelman (Edelman Trust Barometer Spain 2023) muestra que la sociedad valora positivamente a las empresas. El estudio "sitúa sobre las empresas mayores expectativas para que asuman compromisos colaborando con el Gobierno sin caer en la politización y actuando, nuevamente, como defensores de la transparencia informativa". Así que con este panorama, la catedrática sentenció durante su ponencia que "la empresa del futuro será social o no será". Y eso supone que las empresas deben tener sus códigos de ética y asumir su responsabilidad social "no como cosmética, sino desde el corazón y el ADN" de sus directivos.

Adela Cortina ligó la responsabilidad social y la justicia porque "bien hecha, es una herramienta de gestión, un instrumento de prudencia y una exigencia de justicia". Según la catedrática, "el núcleo ético es tratar a las personas con dignidad y como fines en sí mismas, y no instrumentalizándolas en beneficio propio". Y una crítica a los empresarios que "no saben vender" lo que hacen bien. "Se quedan encerrados en sí mismos, y el cerebro humano no es un procesador lógico, sino de historias, y los empresarios tienen que aprender a vender su historia de responsabilidad social".

El profesor Jesús Conill ahondó en la tesis de la demonización de las empresas y señaló que "si alguien tiene un prejuicio, un juicio previo, según el cual la empresa es mala, no verá nada más, en lugar de pensar que hay empresas que lo hacen bien, otras mejor y otras peor. Si no entendemos que tenemos un prejuicio, no lo cambiaremos".

Partiendo de este principio, animó a "empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, viendo que cada una de las actividades humanas ha surgido para una finalidad, para prestar un servicio". Así, razonó, la empresa "surge en un medio económico para prestar un servicio, porque el ser humano necesita vivir con unos productos, ¿quién los hace? Pues hay un conjunto de actividades que desarrollan las empresas para tener una chaqueta, un pantalón, unos zapatos... Unos servicios. Para cualquier cosa que necesitamos, recurrimos a alguien que lo produzca. Y hay malos empresarios, como malos médicos, malos profesores y malos profesionales en cualquier actividad. Pero también los hay excelentes, buenos y medios".

El problema son, de nuevo, los prejuicios. "Hay empresas que generan la demonización de las propias empresas. Y hay gente para la que lo que hace su partido político. o su equipo de fútbol, o su jugador preferido, todo está bien, hagan lo que hagan, y los de los otros partidos, siempre está mal".

Es ahí donde entran la ética y la justicia. Porque "la justicia es un medio y tiene que ver con la ética. Aquellas actividades que tienen que prestar un servicio público, como la empresa y la política" tienen que actuar con esas bases, porque si no, "no podremos crear una sociedad de cooperación que lleve a buscar cuotas de justicia y de bien".

La transición energética centra el debate de hoy, con un gran plantel

La energía será el núcleo del debate de hoy en los Cursos de La Granda. La organización que preside Benigno Pendás, también presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP), presenta un plantel de primer nivel.

La jornada se titula «Energía, una oportunidad única para el desarrollo industrial». La sesión inaugural será a las 9.00 horas, con la participación de Arcadio Gutiérrez, presidente de Enerclub; Ana Paula Marqués, consejera delegada de EDP España; y la secretaria de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El primero en intervenir será Arcadio Gutiérrez, con la ponencia titulada «Aspectos clave de la energía en 2023». Será a las 10.00 horas y estará acompañado del coronel José Pardo de Satayana, coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), cuya exposición se titula «La geopolítica de la energía».

A continuación está prevista la intervención de Curro Laverón, responsable de prospectiva Energética de Iberdrola, con una intervención titulada «COP26 y las negociaciones climáticas». Le seguirá Sergio López, jefe de transición energética del departamento de energía de Abu Dhabi, que dará la «Visión de un país productor de hidrocarburos».

La segunda parte del curso, tras un descanso, se centrará en la Unión Europea. Está prevista la intervención de la ingeniera y eurodiputada avilesina Susana Solís; la exvicepresidenta de la CNMC María Fernández; el presidente de la Confederación nacional de empresarios de la minería y de la metalurgia, Vicente Gutiérrez Peinador; el subdirector general de coordinación de políticas de cambio climático del Ministerio de Transición Ecológica, Eduardo González; Oliverio Álvarez, socio de Deloite; José María González, director general de APPA Renovables; Raúl Suárez, consejero delegado de Nedgia, y Jaime Menéndez, investigador de Orkestra, el instituto vasco de competitividad.