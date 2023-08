"Con el paddle surf encuentras la paz"

Alazne Aurrekoetxea es una surfista vasca que se dedica al deporte de manera profesional. Aunque empezó surfeando de la forma más tradicional, a día de hoy le dedica la mayoría de su tiempo en el agua a una disciplina que cada vez coge más fama entre los amantes de las olas: el paddle surf. Aurrekoetxea es subcampeona de Europa en esta modalidad desde el año pasado y, además, subcampeona del mundo en la modalidad por equipos. La deportista será un año más la encargada de impartir la clase de paddle surf que se enmarca dentro del festival "Songs for an Ewan Day" de Salinas los días 11 y 12 de agosto.

–¿Qué acogida tienen las clases de paddle surf dentro del festival?

–Todos los años tienen muchísimo éxito. A mí me sorprende un montón que gente de todas las partes de España se desplace hasta Salinas solo para tener la oportunidad de practicar paddle surf en el "Songs for an Ewan Day". Soy la única monitora de las clases y no es mi primer año impartiéndolas, pero la actividad tiene tanto éxito que hacemos un sorteo para ver quién puede participar en la actividad y quién no. Hay más personas que plazas disponibles y solo tenemos diez huecos, aproximadamente.

–¿Cree que esta actividad puede ayudar a que el festival sea un éxito?

–Completamente. Lo bonito del festival es que hay diferentes actividades que se complementan perfectamente. Durante el día puedes ir a hacer yoga y meterte en el agua para hacer paddle surf y ya después, por la noche, puedes ir al bosque para disfrutar de todos los conciertos que va a haber. Está todo muy bien organizado con el fin de que sean unas jornadas de disfrute total para la gente.

–¿Qué aporta este deporte que le da tan buena fama?

–El paddle surf es un deporte muy bonito, que te permite tener mucha conexión con el mar. Te ofrece muchas cosas imposibles de conseguir con otros deportes y te permite encontrar paz y tranquilidad en el mar. Poder practicarlo es un privilegio que espero que mucha gente pueda comprobar.

–Es un deporte que cada vez está más de moda en Salinas, el lugar en el que se desarrolla cada año el festival.

–Sí, yo creo que sí. A la gente le gusta mucho porque, además, hay calas y lugares únicos a los que solo se puede llegar con la tabla y el remo. Es accesible para todo el mundo y eso atrae a muchas personas que quieren probarlo. Yo creo que a cualquiera le parecería una experiencia muy bonita y satisfactoria si lo probase.

–¿Alguna vez ha habido problemas para llevar a cabo la actividad por culpa de las condiciones del mar?

–No, la verdad eso nunca nos ha pasado. Además, la playa de Salinas tiene una cosa muy buena: la zona de la izquierda. Ahí puedes entrar porque estás más recogido y la zona siempre está más tranquila y nunca da problemas. Este año no será diferente. Confío en que el mar estará en calma pero, si no, siempre podemos desplazarnos a esa zona de la izquierda.

–¿Qué le diría a alguien que quiere apuntarse pero no se decide?

–¡Que se anime, por supuesto! Es un deporte que supone pura desconexión. La posibilidad de deslizamiento sobre el agua es una sensación única que no te dan otros deportes. Haciendo paddle surf se puede disfrutar completamente del agua y sus posibilidades.