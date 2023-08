Dedicatoria especial en el dorsal de Espina

Cuando salió la lista de dorsales de esta temporada del Avilés, todos los aficionados se quedaron mirando al mismo número. El 10 tenía un nombre diferente al esperado. En vez de poner Pablo Espina, lo que todo el mundo esperaba, encima del emblemático dorsal lucían las letras "VME".

Las dudas se empezaron a solucionar cuando los blanquiazules saltaron al césped de El Berrón ante la Ponferradina. Para la foto del once inicial, el futbolista avilesino salió con sus dos hijas, una en brazos y otra de la mano. Ahí empezaron las pistas de su enigmático dorsal. Y es que el Espina luce la palabra "VME" en honor a sus hijas y a su padre, recientemente fallecido. No es un fallo tipográfico ni un error a la hora de hacer la camiseta. Con este nombre a la espalda quiere volver a su mejor versión tras una temporada marcada por las lesiones y en la que no pudo hacerse con la titularidad, en parte culpa del gran nivel de Primo.

Con el homenaje que ha hecho a tres de sus seres más queridos, Espina quiere convertirse en el líder de la ofensiva blanquiazul, huérfana a la espera de un nueve en el mercado veraniego. Por como rindió en el primer encuentro de pretemporada, parece decidido a ello.