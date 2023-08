"El hidrógeno no es el Santo Grial, pero sí una opción energética con mucho potencial"

Jaime Menéndez (Oviedo, 1991), investigador del Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra), habló ayer en el curso de La Granda "Energía: una oportunidad única para el desarrollo energía" del hidrógeno. De sus ventajas e inconvenientes. Antes de ello atendió a LA NUEVA ESPAÑA en la parada matutina de la primera sesión del seminario.

–¿El hidrógeno es la gran energía del presente?

–Más que decir que es la "gran energía", diría que es la "gran novedad". El hidrógeno siempre ha estado presente, de alguna manera, en todo lo que es la investigación de las opciones energéticas, pero hasta hace poco no tenía el protagonismo que tiene ahora. A partir de 2019 y 2020 esto empieza a coger una dimensión que nunca había tenido en la historia. Entonces se convierte en una opción interesante dentro de todas las demás. No se trata de ver el hidrógeno como el Santo Grial, si no de una opción con un alto potencial que habrá que ver cómo encaja con el resto de las opciones.

–¿Por qué razón tardó tanto en estallar?

–Digamos que la transición energética tiene que coger impulso. Hasta que llega el Acuerdo de París, en el año 2015, todas las políticas energéticas van arrancando y se desarrollan a lo largo del resto de las cumbres climáticas. Pero yo creo que hay dos grandes hitos: uno, en el año 2021, en Glasgow. Y lo es porque fue la primera cumbre en la que irrumpe el hidrógeno con fuerza. Desde 2015 se habían venido acumulando los esfuerzos en materia de cambio climático y va madurando. Esto quiere decir que nos vamos dando cuenta de las tecnologías existentes para descarbonizar ciertos sectores. Ahí empieza a cobrar protagonismo el hidrógeno. El segundo factor importante de presión es la geopolítica. Con la guerra de Ucrania nos encontramos con la necesidad de acelerar la descarbonización.

–Entonces el hidrógeno ha crecido enormemente en sólo dos años.

–Efectivamente. Se produce esto que le digo de que el hidrógeno entra con fuerza y se empiezan a lanzar políticas energéticas, objetivos de empresas, proyectos, intenciones con gran potencial que habrá que ver cómo se van concretando en el futuro. Porque es algo que está llamado a tener un papel importante, pero todavía no sabemos cuál va a ser la fotografía en el medio y largo plazo.

–La Unión Europea dice que en 2050 tenemos que estar descarbonizados del todo y en 2030, casi casi. ¿Vamos a cumplirlo?

–En 2030 hablamos del 55 por ciento. Quiero creer que sí vamos a cumplirlo, pero hay que ser realistas porque existen grandes desafíos. Tenemos las limitaciones tecnológicas, la guerra de Ucrania, que frena el desarrollo. Hay muchas piezas que encajar. ¿Quién tiene la respuesta? Nadie. Si no somos optimistas ahora mismo y ambiciosos está claro que no lo vamos a conseguir.

–¿Qué supone para el hidrógeno la apuesta de ArcelorMittal?

–Es una apuesta muy importante tanto en general, en transformación energética, como en particular, respecto del hidrógeno. Es necesario crear "hubs" para que vaya brotando la nueva industria, que haya consumidores que sean capaces ir absorbiendo el hidrógeno. Estos "hubs" nacen impulsados por una gran empresa consumidora –ArcelorMittal, una refinería...– Esto va creando una base en torno a la cual se puede ir generando mayor desarrollo en infraestructuras y esto permite a otras empresas ambicionar unirse a esta ola del hidrógeno.

–¿Qué sectores son los mayores demandantes de hidrógeno?

–Los dos grandes sectores son el transporte y la industria, empezando por la industria pesada.