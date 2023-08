Rick Estrin, considerado un "dios" de la armónica, llegó ayer a Avilés, donde esta noche tiene previsto dar todo un espectáculo sobre el escenario del festival de música "La Grapa", que vuelve a su sede original. Estrin, considerado uno de los mejores armonicistas blancos y un bluesman de primera categoría, tocará acompañado de su banda, "The Nightcats", y todos juntos harán bailar y vibrar al público. El grupo actuó el pasado miércoles en el Café Berlín de Madrid y la crítica lo puso por las nubes, que es donde supuestamente "residen" los "dioses". El concierto está previsto para las 22.00 horas en la plaza Santiago López, pero antes y después habrá más actividades. El festival comenzará a las 21.30 horas con Quique Gómez & Curro Serrano. Tras el espectáculo de Estrin y los "nightcats", llegará el turno a las 23.45 horas a "The New Mastersounds feat Lamar Williams Jr". La encargada de cerrar la noche será la enérgica Bette Smith con su "bolo", previsto para las 1.45 horas. Y el sábado habrá más, otra buena remesa de blues, funk soul y esos sonidos tan característicos de la música negra internacional".