La sequía arruina los maizales de Gozón: "No sabemos qué van a comer las vacas"

"No sabemos qué vamos a echar de comer a las vacas", lamenta el ganadero gozoniego Emilio Fernández, que sufre como todo el sector las consecuencias de una sequía que afecta directamente a las plantaciones de maíz, principal forraje para el ganado. El sindicato agrario ASAJA pone el grito en el cielo para referirse a los efectos de la ausencia de lluvias en verano. "Es una hecatombe", afirma el máximo responsable de ASAJA, Ramón Artime, que apunta además: "Estamos hablando de una pérdidas de 4.000 euros por hectárea".

La lluvia que pudiera caer en las próximas semanas ya no salvará la campaña. El más optimista, que tampoco lo es, es Fernández quien confía en que puede "salvarse algo". Lo que no se "salvará", continúa, son los 140.000 euros que invirtió en sus plantaciones (93 hectáreas) y los "más de 50.000" que puede suponer la recogida. Quien sabe de la recogida del maíz es Daniel Álvarez, que cada año se dedica a la recolección de 830 hectáreas entre Gozón y Carreño. "La sensación de la campaña no es mala, es peor; es que estamos hablando de un desastre en todos los sentidos, el tiempo es clave para el maíz y si no llueve... la pérdida para los ganaderos es considerable", remata.

Los maizales son un "secarral". "Al no llover apenas nada, ocurre esto; es una seca bestial y no veo una solución posible. En mi caso estamos hablando de unas pérdidas económicas de entre 70.000 y 80.000 euros, no recuerdo nada parecido y llevo toda la vida en esto", detalla el ganadero Rubén Alonso, de Viodo, una de las zonas más afectadas porque la planta espiga y apenas forma las panoyas, que son la base de la alimentación del ganado.

Los ganaderos mantienen pocas o ninguna esperanza en la campaña de maíz y como última solución para subsistir apuntan a que "no les quedará más remedio" que sacrificar algún animal. "El problema de la alimentación ya es grave, pero va a ser mayor. El asunto de los forrajes está muy mal, los costes de producción están por las nubes... y todo así", afirma Emilio Fernández, que cuenta con quinientas cabezas de ganado, que "como la cosa siga así, las vacas tendrán que comer hasta árboles".

"Los que plantaron temprano, ven que sus plantas no tienen panoyas y los que lo hicieron más tarde, las plantas no llegan ni a la cintura; está secando todo, esto es un completo desastre", concluye Ramón Artime.