Descarga de blues y funk en el Avilés "más negro"

Avilés es "negro" durante unos días o, mejor dicho, la capital de la música negra. Y eso ocurre cada agosto desde hace casi una década, desde que "La Grapa" aterrizó en la tercera ciudad asturiana con un programa musical que acerca a la ciudad diversos géneros a los que apenas estaba acostumbrada, como el funk o el soul. Los avilesinos abrazaron al festival y desde entonces no se entendería un verano sin esa dosis de melodías enraizadas al otro lado del océano Atlántico y también en el continente de origen de estos sonidos: África.

Para mantener viva la llama de "La Grapa", el festival ha vuelto este año a su recinto original, la plaza de Santiago López, que es donde se instala la estructura que le da nombre. Y lo hizo por todo lo alto, con una primera remesa de blues, de diferente pelaje y ejecución; y de segundo plato, buenas píldoras de funk, todo de la mano de cuatro bandas, cuatro joyas en el escenario que hicieron vibrar a un público entregado, a los fieles de unos estilos que atraen a Avilés, por ejemplo, a Llara Plaza y Manuel Chaves, ciudadanos escoceses aunque madrileña y sevillano, respectivamente.

La noche empezó con el sol dando los últimos coletazos. Y con ella el sonido de "Quique Gómez & Curro Serrano", que tocan blues pero también se dejan llevar por estilos de aquellos años en los que las etiquetas eran lo de menos. Swing, ragtime y otros estilos salieron de la armónica y la guitarra de este dúo consolidado desde hace más de un lustro. Después, continuó el blues de la mano de Rick Estrin & "The Night Cats", que hicieron las delicias de un público entregado al poder de la armónica, de nuevo, y al poderíoa bluesero. Tras ellos, llegó el funk de "The New Mastersounds Feat Lamar Williams Jr", que inundaron la plaza de su contagioso ritmo y todo explotó, musicalmente hablando, con Bette Smith con su funk enérgico que impide al público quedarse quieto.