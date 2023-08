"Aunque haya bajado, el precio de la luz sigue siendo insostenible para la industria", dice Pedro González

El economista Pedro González González es el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), un foro que integra a veintisiete compañías industriales de todo el país, entre ellas, Arcelor-Mittal y Asturiana de Zinc. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en el descanso de la segunda jornada del curso "Energía, una oportunidad única para el desarrollo industrial", que organiza el Club de la Energía y que ayer se despidió de La Granda.

–¿Cómo está el sector?

–Las señales de consumo eléctrico que ofrece la industria son preocupantes. No atisbamos signos de recuperación de la caída de consumo que tuvimos el año pasado y esto creemos que viene causado principalmente por dos factores. En primer lugar, aunque el precio eléctrico que estamos observando en los mercados este año es sustancialmente inferior al del año pasado, seguimos hablando de los cien euros megavatio/hora, algo absolutamente insostenible en el largo plazo para poder competir en los mercados internacionales.

–Pero el precio había llegado a trescientos y trescientos y pico euros. Incluso más.

–Sí, puntualmente. Ahora estamos viendo una media de cien euros. El precio medio que esperamos para el año que viene no va a cambiar sustancialmente y esto dificulta la apuesta por la competitividad.

–Le había interrumpido. ¿Cuál es el segundo factor?

–Ese segundo elemento del que hablaba tiene que ver con los mecanismos y los esquemas de las ayudas a las que tienen derecho los consumidores electrointensivos y que no se están maximizando tanto como lo hacen los países de nuestro entorno, lo que nos sitúa de manera endémica en una desventaja competitiva con otros países como puedan ser Francia, Portugal o Alemania.

–El precio óptimo que defienden es de 40 euros el megavatio/hora. ¿Es posible esta pretensión?

–Creemos que, efectivamente, esta referencia de precio que remarca es la que nos permitiría generar un escenario competitivo acorde, sin embargo, como le decía, este año no se van a llegar a esos 40 euros; el año que viene tampoco. Estamos en un entorno realmente complejo: escenario de guerra, crisis de suministros... Nuestra apuesta es que se tendría que llegar a esos 40 euros a través de las tecnologías renovables maduras: las fotovoltaicas, las eólicas...

–¿No estamos en ello?

–Estamos camino de ello. Esperemos no quedarnos a la mitad.

–Y, mientras tanto, ¿los contratos bilaterales?

–Los contratos bilaterales son una manera de llegar a ese precio y es donde las industrias electrointensivas están tratando de buscar las oportunidades, porque está claro que el precio del mercado mayorista te expulsa de la competencia internacional. Por lo tanto, ese es el camino al que tenemos que dirigirnos: buscar esas relaciones estables de los precios a largo plazo y no contaminados por la volatilidad del precio del gas del mercado, que es lo que estamos viendo ahora.

–AEGE es un colectivo con una voz profunda. ¿No les escuchan?

–Bueno, desde luego que tratamos de trasladar nuestros puntos de vista y por eso agradecemos siempre el interés de periódicos como LA NUEVA ESPAÑA, que sí que nos dan voz y permiten que se visibilicen la situación de la industria y las necesidades que estamos reclamando para mejorar nuestra competitividad, poder invertir y poder seguir generando riqueza y empleo en la región y en el país en su conjunto. Pero es cierto que las prioridades para un Gobierno son de distinta naturaleza y quizás la industria no siempre está en la primera posición a la hora de ver qué políticas son necesarias.

–El Gobierno de Asturias reorganiza el área de Industria, que se queda como viceconsejería.

–Nosotros creemos que la industria en una región como Asturias, por su tradición y por el peso que tiene, necesita una visibilidad especial. No entro en la manera en que se organiza ningún gobierno, pero creo que en el caso de Asturias esa visibilidad especial no se va a disminuir. Porque esto que me dice es simplemente una manera de cómo gestionar la región. No creemos que en Asturias lo que comenta se traduzca en una menor visibilidad porque la industria es parte del ADN de la región.

–Asturias tiene a dos de las más grandes consumidoras de energía (Arcelor y Azsa) y tenía una tercera (la antigua Alcoa). ¿Las atiende el Principado?

–La tradición industrial que tiene Asturias se ve reflejada en las cifras de volumen de consumo eléctrico: la región lidera este consumo en todo el país. A partir de aquí vemos que todos los desarrollos de los llamados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) están muy enfocados en seguir avanzando en ese proceso de descarbonización en el que la industria está comprometida y, desde luego, el Gobierno asturiano sí que brinda todo el apoyo para que la industria de la comunidad siga liderando ese proceso.