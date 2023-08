Al PERTE para descarbonizar la industria le faltan 3.000 millones, asegura el comisionado en Avilés

"El próximo Gobierno de España, sea del color que sea, va a tener que incrementar las ayudas a la industria porque toda la industria española se quiere descarbonizar y no podemos primar unas sobre otras". El que dijo esto ayer fue Luis Ángel Colunga, comisionado especial del PERTE de las descarbonización de la industria. Los PERTE son los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica en los que colaboran las administraciones públicas, las empresas y hasta los centros de investigación. Colunga tomó la palabra en el curso "Energía, una oportunidad única para el desarrollo industrial" que promueve el Club de la Energía y que la organización incluyó en la edición cuadragésimo quinta de los cursos de La Granda.

El comisionado para la descarbonización tomó la palabra con sorpresa. "Me había acercado aquí, al hotel Palacio de Avilés, pero para estar ahí, entre el público", confesó desde la mesa presidencial, junto a Arcadio Gutiérrez, el director general del Club de la Energía. "Me recuerda esto a cuando tuve que entregar un premio al mejor jugador de un partido de balonmano porque esa tarde no había ninguna ‘autoridad’ en el polideportivo y yo era, entonces, director general de Industria". En todo caso, uno de los dos representantes asturianos en el actual Gobierno central no se cortó en su análisis de la situación del sector actual.

"Hace tres años el precio de la energía era altísimo y, en cambio, empresas grandes consumidoras tenían beneficios extraordinarios", destacó Colunga. "Afortunadamente. Somos felices cuando las empresas de nuestro país tienen muchos beneficios. Sin embargo, a veces hay que ligarlo todo: no sólo costes energéticos, que es cierto que hay que reducir y que tenemos una desventaja competitiva impresionante con los países de nuestro entorno. Pero hay más variables", explicó antes de ir al grano, antes de confesar que el proyecto que el Gobierno le ha encargado desarrollar –este enero pasado– necesita un empujón porque nació disminuido de capital. "Lo que hace este PERTE es intentar acometer los cambios en la dependencia de los combustibles, ayudando a las empresas a hacerlo", continuó el antiguo director general de Industria del Principado.

Las ayudas del Proyecto que desentraña Colunga llegan a través de dos vías: subvenciones y préstamos. "Nuestra capacidad de ayuda, por ahora, está limitada en muchos aspectos", confesó el comisionado. "Quiero hacer un poco de autocrítica. En el PERTE de descarbonización hay 3.170 millones. Son 1.470 en subvenciones y el resto, préstamos a intereses mucho más bajos que el mercado. Las cantidades que hay para subvencionar van a tener que ser aumentadas porque estamos viendo que la industria española quiere descarbonizarse y vamos a necesitar mucha más financiación de la que pensábamos en el principio", señaló Colunga, que recordó que la memoria de su proyecto la aprobó el Consejo de Ministros el día 26 de diciembre del año pasado (hace poco más de siete meses).

Explicó Colunga: "Cuando la administración pública invierte, el privado invierte tres veces y media más. Estimábamos que iba a haber 8.000 millones para descarbonizar. Desde enero estoy recibiendo empresas y visitando algunas y, encima de la mesa, tengo proyectos concretos de descarbonización en el sector siderúrgico –todas las empresas siderúrgicas–, del sector cementero, del sector del vidrio, del papel, que es muy fuerte en este país, sector agroalimentario... y todo lo que tengo encima de mi mesa ya son 11.000 millones".

Colunga continuó explicando el trabajo que está desarrollando desde este pasado enero, todo él centrado en el proceso de cambiar los combustibles fósiles por otras fuentes. Se centró, concretamente, en el hidrógeno. "No está en su desarrollo total, pero ya empieza a ser una realidad la posibilidad de fabricar hidrógeno a precios competitivos", señaló. "Todavía estamos en el inicio. En el mundo hay actualmente 1.500 proyectos de hidrógeno y están en fase de ejecución 75. El hidrógeno está muy verde. Y no porque sea ambientalmente proclive", bromeó.

"Queremos sustituir el uso del gas natural por hidrógeno y estamos viendo dificultades. La tecnología que tenemos ahora todavía no es la mejor", confesó Colunga antes de explicar dónde están los hitos a salvar: "Hay temperaturas muy altas que se utilizan en la industria y el hidrógeno todavía no está para salvarlas". La otra razón es el precio. "Arcelor Mittal nos pide un hidrógeno a 2,5 euros el kilo y ahora tenemos un buen precio si hablamos de 4,5 o 5 euros el kilo. Sería imposible fabricar acero competitivo con esos precios", concluyó.