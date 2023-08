El plan para dar nuevos usos industriales a Baterías logra amplio consenso político

El PP y Vox se dieron la mano ayer para recriminar a Cambia Avilés el giro que, según su punto de vista, ha dado con respecto a su parecer sobre el plan urbanístico de baterías de coque y el desarrollo de la actividad de la empresa Deganta Aguas. El edil de Servicios Sociales y portavoz en este asunto de la coalición de Podemos e IU, Agustín Medina, contestó al respecto que su formación no ha cambiado su opinión del mandato anterior al actual –antes eran oposición y ahora forma parte del gobierno–: "Siempre estuvimos comprometidos con las inversiones para continuar con la actividad, desde el principio velamos porque todos los pasos que se dieran fueran los correctos".

El Pleno aprobó ayer una modificación del planeamiento del concejo para incorporar las alegaciones presentadas por la firma Deganta Aguas, inquilina de la parcela en cuestión, para garantizar zonas verdes y un aparcamiento, entre otras cuestiones. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSOE, Cambia y PP y la abstención de Vox. La empresa planteó la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad y su compatibilidad con la I+D, cuestión que quedó confirmada. El portavoz del PSOE, Manuel Campa, expresó además que la aprobación de ayer requerirá un nuevo proceso de alegaciones (de dos meses) y detalló que el Ayuntamiento mantendrá una reunión con los responsables de Deganta Aguas el próximo 18 de septiembre.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez, celebró la "sorpresa en positivo" que le produce el "cambio de parecer" de Cambia Avilés al respecto y defendió que su grupo es partidario de "que las empresas que existen (en Avilés) sigan manteniendo su actividad económica". Pidió además información al gobierno sobre los precios del metro cuadrado de los terrenos. Esther Llamazares, portavoz del PP, solicitó más detalles sobre el proceso y también aplaudió que Cambia diera un giro "porque no se debe ser tan beligerante contra las empresas". Campa tomó la palabra y destacó que el gobierno tiene en cuenta "los avances y compromisos" de la empresa "que serán concretados en la reunión" prevista para la tercera semana de septiembre. "Estamos comprobando que se están dando los pasos adecuados", defendió Campa, para continuar después: "Eso no es motivo para no ser exigentes y que las inversiones cumplan con esta ciudad", tras destacar que Deganta Aguas "es una empresa tractora en ese espacio". Medina, de Cambia Avilés, reforzó las tesis de Manuel Campa reiterando que el avance del proceso, formalizado con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, "no supone ningún cheque en blanco, que es lo que siempre defendimos". La oposición destacó la importancia del desarrollo del suelo de Baterías para el futuro de la ciudad. Martínez Riola lo calificó como "el plan más importante de los últimos 25 años" y Llamazares tendió la mano "para sumar". "Es un espacio importante para la ciudad, nos ocupa y nos preocupa", concluyó el debate la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Pelayo García: "La peatonalización genera un incremento de ventas del 25% para el comercio"

Pelayo García, concejal de Movilidad, hizo suyas unas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, para defender la política de peatonalizaciones en Avilés: "En noviembre de 2022 el presidente cameral dijo que el impacto de las peatonalizaciones genera un incremento de las ventas en un 25% en el comercio de proximidad". Lo expresó tras las críticas del PP y Vox a las obras de peatonalización de la plaza La Merced. Mientras los populares demandaban más información para vecinos, hosteleros y comerciantes del entorno, Vox cuestionó directamente el plan que afecta a "clientes, comercios, negocios hosteleros y a la falta de aparcamientos" y defendió la necesidad de compensaciones económicas a los afectados. "Merman la actividad, los clientes prefieren aparcar en la calle antes que en un parking por muy barato que sea", apuntó la portavoz de Vox, Arancha Martínez. García justificó la ausencia de una reunión previa con los afectados del entorno amparándose en "incumplimientos de la normativa electoral" ante las críticas entre el público de una comerciante afectada. Fue entonces cuando el edil de Movilidad pidió a Esther Llamazares que advirtiera de la interrupción de su discurso a "miembros de su candidatura". La portavoz del PP le recriminó ese comentario y consideró que pese a que las obras siempre causan molestias –extremo que también consideró García– "no impide reunirse" con los afectados. Aún así, García reiteró que las peatonalizaciones "suponen un impulso para las zonas comerciales". La portavoz de Vox también expresó sus dudas de que las obras de peatonalización terminen en diciembre, como está previsto.

Alonso invita al PP a ir al juzgado para denunciar supuestas irregularidades La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, invitó ayer a Esther Llamazares, portavoz del PP, a denunciar al juez las supuestas irregularidades que observa la líder popular con respecto a «un señor [en concreto, un proveedor de servicios] que ha cobrado del Ayuntamiento 70.080 euros en cuatro años sin tener relación contractual» en el área de Cultura. Alonso le recriminó que hable de cantidades falsas y le espetó: «Lleva cuatro años con lo mismo; ya conoce el camino a Marcos del Torniello (calle en la que se ubican los juzgados)...»

El PP tilda al gobiernode «manirroto» por su gestión de gastos El PSOE y Cambia Avilés aprobaron ayer una modificación presupuestaria para hacer frente a diversos gastos relacionados con el área de Festejos, una aportación a la Mancomunidad turística y amortizar deuda, municipal, entre otros gastos. La oposición cuestionó la operación de 5,2 millones con cargo al remanente. Los populares criticaron al gobierno por «manirrotos» y Vox lo acusó de una «mala planificación».

Retuerto toma nota de la crítica de Vox a la página web municipal La concejala de Vox María de la Cruz Coto denunció ayer en el Pleno las carencias de la web municipal a la hora de encontrar información sobre las actividades relacionadas con Festejos. También se refirió a que del programa de las fiestas de San Agustín (se presenta hoy) solo ha encontrado el mercado medieval. Por ello, la edil de Vox pidió actualizar la página «de una forma correcta». Ante esa petición, la concejala del ramo, Sara Retuerto, manifestó: «Tomo nota para remediar esa situación».