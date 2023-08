Alberto López: "Lo peor que puede pasar es que desaparezcan las orcas"

¿Impresiona ver orcas, delfines o tiburones cerca? Quien haya vivido la experiencia en sus propias carnes no olvidará esa angustia inicial de ver una aleta acercarse o al animal, en toda su extensión, nadando a nuestro alrededor. "El primer consejo es dejar hacer al animal, no perseguir. Posiblemente el delfín vaya bajo la tabla del surfista, pero son inofensivos siempre que no nos acerquemos a ellos excesivamente". Quien así habla es Alfredo López, doctor en Biología y responsable de la organización no gubernamental Cemma (Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos). Ayer visitó el Festival Surf & Music de Salinas, justo un año después de haber recogido en la misma localidad el premio "Pergamino" de la Asociación Amigos del Museo de Anclas "Philippe Cousteau". Su objetivo era dar a conocer a los participantes en este evento la importancia de que navegantes, bañistas y surfistas conozcan las pautas básicas de comportamiento ante ciertos avistamientos y varamientos de animales en la costa.

La organización Cemma lidera el proyecto Friendship Orca, una iniciativa financiada por la Fundación Banco Santander y orientada a dar a conocer la situación de estos cetáceos, en peligro de extinción. "Lo peor que nos puede pasar es que desaparezca", advierte López. La oenegé gallega participó también en los estudios previos a la declaración del cañón de Avilés como zona protegida. Realizaron el seguimiento de cetáceos y en las prospecciones en la zona pudieron concretar la distribución de especies: delfines comunes, delfines listados y calderones, detalla Alfredo López sobre aquellos trabajos realizados en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía. "Es una zona muy profunda y de mucha riqueza biológica, tiene interés preservarlo", razona el biólogo de la Cordinadora Gallega para el Estudio de Mamíferos Marinos. Su experiencia en el proyecto orca les permite también orientar a navegantes a diseñar sus rutas para no interponerse en las zonas de mayor interacción de este tipo de cetáceos, que puede ser mayor, aclara, en la costa portuguesa y gallega, porque viajan desde el estrecho de Gibraltar hasta la plataforma francesa. "Algunas ya pasan hacia el Norte y ha habido avistamientos en el Occidente de Asturias", indica. Sobre las actividades turísticas de carácter intensivo para el avistamiento de fauna marina, López se muestra crítico. "El exceso siempre se paga", advierte y cita el decreto de protección de cetáceos 1727/2007 que funciona igual que el código de circulación para los automovilistas. "El desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento", apostilla su compañera en Cemma Marta Dacosta. "Mucho barco puede llevar a una situación de estrés de los animales", añade el responsable de la organización. La Cemma, creada en 1992 en Galicia, se encarga de llevar a cabo una campañas para el seguimiento costero, que ha supuesto más de 62.000 millas recorridas, resultando más de 6.500 horas y registrándose 2.200 avistamientos de quince especies. Y las cifras van a más, dicen, porque solo en la última semana, en tres lugares diferentes de Galicia, ha habido 22 avistamientos de delfines. Desde 1999, gracias a convenios con la Dirección General de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Cemma es la institución encargada de la asistencia a los varamientos en el litoral gallego, de la gestión del banco de muestras de estas especies, de la recuperación de animales heridos y para el estudio de la población, lo que en su día fue el Cepesma en Asturias. Esa tendencia a un mayor número de varamiento de cetáceos en nuestras costas, la relacionan, "posiblemente", con el cambio climático. Y también "con la presencia creciente del teléfono móvil" en todos los ámbitos de la vida cotidiana. No es consecuencia directa del clima sino variaciones en la forma de alimentarse. "Cuando estos animales varan en una ría es por un error de navegación; al aumentar el número de delfines cerca de la costa, aumentan los problemas", señala López. "En rías, no controlan las mareas y quedan atrapados", continúa. En esos casos, como consejo, dice que la primera decisión debe ser llamar al 112, solicitar información técnica. "Y dejar al animal en el agua, mejor que en tierra", avisa. El biólogo gallego se acerca a la escultura de la foca del parque del Muelle. Pregunta sobre el animal que permaneció en el estuario avilesino 127 días, entre el 5 de diciembre de 1951 y el 11 de abril de 1952. Aclara que hasta los años 80, cuando una foca llegaba a las costas españolas "la mataban a palos; era algo raro; hoy no pasa, nos llaman para recogerlas". Pero llama la atención sobre la presencia creciente de perros en las playas, "que atacan a las focas si las ven". Lo que en otro momento fue una presencia novedosa en la villa avilesina, hoy, dice Alfredo López, llegan en forma de cachorros desde el Sur de Inglaterra en busca de comida. Con las orcas, confía en que la sociedad "no se quede con la imagen de que son asesinas o malas". Su alimento es el atún, tienen presencia en todo el Atlántico, desde Algeciras al País Vasco y los surfistas todavía les llaman "aterrorizados" cuando avistan uno de estos ejemplares. "No tienen una actitud agresiva", remarca con un aviso para navegantes: "Las orcas compiten con la velocidad. La velocidad es una motivación para ellas. Cuanto más corren, más se excitan". Por eso aconsejan reducir esa motivación extra parando el barco.