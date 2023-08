Avilés certifica el auge turístico: se quedan más tiempo y llegan hasta de Australia y Canadá

La recepcionista del hotel "La Serrana", en la calle La Fruta, indica amablemente en un mapa a los turistas los lugares más emblemáticos de la villa avilesina, y les da algunos recomendaciones. En una charla corta con la periodista la empleada enfatiza tendencias que ya tienen lugar este verano. "Vienen turistas incluso desde Australia y Canadá, que es un poco raro, muchísimo peregrino, pero muchísimo. Yo creo que es el año cuando más peregrinos estamos teniendo", –matiza la recepcionista del hotel, Estefanía Gómez–, añadiendo que las reservas están completas "en un 90 por ciento".

En el hotel más famoso "Palacio de Avilés", en la céntrica plaza de España, están tranquilos. Solo algunas llamadas telefónicas a veces rompen el silencio. Se podría pensar que este alojamiento de cinco estrellas no atrae a los peregrinos, pero no es así. "Hay peregrinos que hacen el Camino de Santiago totalmente a pie y duermen cuatro días en albergue y una noche deciden dormir en un hotel mejor para poder descansar bien y coger más fuerza", afirma la directora de alojamiento, Konchy Gómez Viñambres, quien añade que este año llegan turistas de todas partes del mundo, como de Estados Unidos, América Latina, Noruega... "Yo creo que, en general, se ha ampliado el hospedaje que viene a conocer Asturias y Avilés en particular, que creo que es una ciudad que se está dando a conocer un poco más. Ahora mismo está reservado cerca del 90%", destaca Gómez.

Casi ningún gerente en hostelería se atreve a definir un perfil tipo de turista que acude este verano a visitar Avilés y Asturias. "Tenemos turistas nacionales y extranjeros, abunda mucho peregrino. La tipología del cliente es familiar o de pareja, de todas las edades. Viene gente joven, de edad mediana y avanzada. Es difícil que vengan personas solas, los hay pero menos. Hay de todo, aparecen indios, japoneses, coreanos, de Singapur", afirma el responsable del hotel "Don Pedro", Julio Gómez.

A pesar de llovizna y el cielo matutino nublado, unos grupos de turistas se fotografían en la parroquia de San Nicolás de Bari en la plaza Álvarez Acebal, en cuyo claustro han estrenado iluminación monumental. Una pareja de Madrid visita la villa avilesina por segunda vez. Dicen que merece la pena callejear por el casco histórico. "A decir verdad, huimos de calor de la capital. Este clima es mucho mejor, nos gusta más, por lo menos para pasar unos días. Estamos muy contentos aquí", matizó el madrileño Andrés Larrán en su segunda visita a la ciudad.

Una de las guías turísticas, Ana González, trabaja sin descanso haciendo largos recorridos por el centro de Avilés. Su agenda está muy apretada, la tiene llena de reservas hasta final de agosto. "Cada día tengo unos cuantos grupos turísticos de 8 a 12 personas, unos por las mañanas, otros, por las tardes, Y si antes los turistas dejaban Avilés de lado, prefiriendo Gijón y Oviedo ahora ya no, la gente viene a Avilés", manifiesta la joven, añadiendo que lo que más le sorprendió fue que vinieran turistas por recomendaciones de amigos.

Algunos bares y restaurantes, estratégicamente situados para la temporada estival venden el doble más de cerveza y agua de lo habitual. "Se vende mucha cerveza, sangría, vino y agua. Se puede decir que vendemos el doble más. Hay muchos clientes, pero el problema es la falta de trabajadores, nos faltan repartidores, camareros, no tenemos", dice el propietario de Mascaretta, en la calle Galiana.

Este verano en Avilés va camino del récord turístico. El incremento, según la concejala de turismo, Raquel Ruiz, ha sido hasta ahora de un 26 por ciento. Sobre todo gracias a las fiestas y las actividades en las calles de la ciudad que hacen la villa avilesina más atractiva para la gente. Los hosteleros avilesinos auguran un mes muy bueno para sus negocios.