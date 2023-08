"Al final, mi Joaquín Sorolla personal es mi padre, es Favila"

Llega Favila González (Avilés, 1991) a la Escuela de Artes y Oficios con uno de sus cuadros en la mano. Esta tarde [la del viernes] inaugura "Luces del mar", una muestra de lo último suyo que estará en el benemérito centro avilesino hasta el próximo día 31.

–Todavía me están enmarcando un par de cuadros.

–Viviendo al límite, como su padre [es Favila].

–Hasta en eso nos parecemos.

–Bueno, si quiere empezamos.

–Tire.

–Del uno al diez, ¿cuánto le gusta Sorolla?

–(Risas) Diría que once. Muchísimo.

–¿Qué tienen estas playas que presenta ahora que beben tanto de Sorolla?

–Bueno, pues, sobre todo la luz, de ahí el título de la exposición ["Luces del mar"]. La luz cobra forma y se representa mejor en escenas marinas. Ese combate que hay entre la luz y las sombras y el resultado que encuentra luego refleja una experiencia de ver el cuadro por la que terminas viendo esa viveza de color, esas texturas, esa iluminación, esa fuerza en suma.

–¿Desde cuándo está trabajando para esta exposición?

–Llevo ya un tiempecito. Las exposiciones empiezan siempre como quien no quiere la cosa. Empiezan a partir de un cuadro y, entonces, vas viendo que el siguiente continúa el mismo patrón. Al final, lo que hago son como composiciones. Todo parte de distintas fotos que yo tengo, que voy tomando, que luego mezclo y compongo. A partir de ahí sale una imagen que me gusta y a través de una recopilación de esas imágenes que me gustan me doy cuenta de que estoy haciendo una muestra, por decirlo de alguna manera.

–No hay una intención previa, no hay un "voy a hacer una exposición de marinas".

–No, no. No hay un plan cerrado para esto que me está diciendo, si no que surge de manera natural y yo me voy dando cuenta de que, oye, va habiendo ya una colección de cuadros. Así sale todo de manera más natural. Es una cosa que quiero hacer yo sin darme cuenta: sale más del corazón.

–A ver si me quedó claro: estas playas son ficticias.

–Digamos que sí, que juegan a estar en el mundo ficticio. Esto hace que la gente que venga a ver esta exposición pueda pensar que no le suena la playa, pero, pese a ello, le puede resultar familiar porque todas las que están colgadas aquí tienen esa luz que podemos en todas las playas del mundo y que terminan haciéndolas universales.

–Sorolla llegaba a la playa, plantaba su trípode y su lienzo y pintaba, pero usted no.

–En la época en que vivió Sorolla no había las mismas herramientas que hay ahora. Sorolla iluminaba fotografías y demás. Vivió en esa época de tránsito. Estoy convencido de que si pudiera tener una conversación con él me diría: "Aprovecha todas las herramientas que tengas ahora porque al final lo único que importa es la captura del momento de la luz".

–Había empezado su carrera pública con retratos de tema musical. ¿Cómo ve su propia evolución artística?

–Me gusta mucho la música, toco la guitarra y tal. Empecé haciendo retratos musicales, de jazz, porque me hacía sentir más cómodo porque ese era el ambiente que más comprendía y demás. Al final, mi Joaquín Sorolla personal es mi padre, Favila. Es como tener a Sorolla en casa y poder hablar con él. A esto se suma el hecho de irme a vivir y a trabajar a Madrid: me cambió la perspectiva: vivo relativamente cerca de la casa de Sorolla y como soy profesor entro y salgo de ese museo sin problema, enseñando el carné. Esta situación, claro, ha promovido un acercamiento claro a su pintura.