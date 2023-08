"Shake" ambienta con su saxofón la sesión vermú en La Grapa y pone bailar al personal

"Shake", los barceloneses que tocan soul y rock n´roll, dieron su primer concierto en la villa avilesina este sábado, abriendo la sesión vermú en La Grapa Black Festival. Según la cantante, Martillo Fontana, el público le animó mucho a ella y a su banda. "Somos una banda de ‘soul’, pero no tranquilo, sino sudado, agresivo, que te hace remover algo por dentro. Y nosotros ya cuando llegamos decidíamos a pasarlo super bien y contagiar a la gente", dijo la cantante, al tiempo que agregó que en Avilés les han tratado genial. Además su experiencia en la ciudad tiene mucha importancia. "Este circuito hace posible encontrarse con grupos de la otra punta del mundo, grupos que desconoces, grupos a los que eres super fan y coincides en un festival así. Es algo muy bonito, es una experiencia inolvidable", destacó Fontana. Desde su punto de vista, para las bandas poco conocidas es una oportunidad para ampliar sus fans. "Gracias a La Grapa por esto", subrayó Fontana.

El festival que se celebra estos días en la plaza de Santiago López no ha podido dejar mejor sabor d boca. Durante tres días los grupos de las distintas partes del mundo tocaron la música negra. Entre ellos la banda más veterana de jazz, soul, funk "The new Mastersounds feat Lamar Williams Jr". La música de Bette Smith es conocida por ser tan salvaje como intensa y visceral. Con la mezcla de la elegancia clásica y el dinamismo la cantante no dejó indiferente a la audiencia. "Rick Estrin&The Night Cats" llegaron, por su parte, a La Grapa después de ganar multitud de los premios musicales. Según ellos mismos, el blues que tocan es cálido y elegante. Como colofón, este sábado actuaron el guitarrista y cantante Tommy Castro junto a sus inseparables "Painkillers", además la voz de la estadounidense Anna Dukke, quien literalmente, hipnotizó al público y Acantha Lang conmovió los corazones de la audiencia.

Sin embargo, no solo los artistas tuvieron éxito, sino también la parafernalia que rodeó al festival. El público vació las estanterías de los stands de merchandising. "Lo que más se vende son camisetas del festival. Luego van las bolsas de tela, y lo último más vendido son las gafas de sol", dijo la vendedora Ana Da Silva. Ella destacó que sólo durante el primer día de la cita vendieron casi la mitad de la producción. "Hay gente que viene desde Galicia o de Valladolid, también hubo mucha gente de fuera. Teníamos de todo, desde unas mochilas con emblemas de ‘La Grapa’ hasta unas chapas", afirmó.

La Grapa Black Festival no dice adiós a la villa avilesina, sino que , por el momento, es solo un hasta luego.