Un ‘tardeo’ pasado por agua

Las casetas participantes en las jornadas gastronómicas «De plaza en plaza» de Avilés llevan abiertas desde el jueves y cerrarán hoy a las 00.00 su servicio. En unos cuatro días parcialmente pasados por agua, las plazas del Carbayedo, Carlos Lobo y Pedro Menéndez no han recibido el número de interesados esperado en un año que deja a los locales bastante descontentos.

«El 70% de la gente ya vino el jueves y en el día de hoy no esperamos recibir a muchos más clientes», confesó Yolanda Rodríguez, encargada de la caseta del bar La Llosa, en la tarde de ayer, mientras el tiempo amenazaba con lluvias sin dar apenas respiro. Es por esto que los conciertos previstos para la tarde tuvieron que suspenderse y «Jorge Rouget», «Pico» y «Parrots» no pudieron actuar. La música en directo supone una atracción importante para las casetas, que venden menos si no hay conciertos. «El viernes rozamos las cien tapas pero hoy, a pesar de ser sábado, estamos vendiendo mucho menos», informó David Franqueira, de la caseta «El Bombé».

Otra problemática que sale a la luz a raíz de las quejas por las lluvias es la coincidencia de estas jornadas gastronómicas con otros festivales que mueven a mayores cantidades de público, como La Grapa. Que estas dos ofertas culturales concurran a la vez en una ciudad como Avilés, sin la compañía del buen tiempo, parece provocar peores cifras para las casetas, según comentó la responsable del puesto de tapas de La Llosa: «Se genera una competencia que podría evitarse si las actividades se distribuyesen más a lo largo del verano, que dura tres meses».

A pesar de estas dificultades que las jornadas de este año han tenido que enfrentar, los dueños de las casetas continuaron ayer mostrando su optimismo y esperando que por la noche llegase más gente para consumir, como suele ser habitual. «Aunque se ha cancelado el concierto, la gente se ha quedado, así que ahora solo falta que se animen a comer las tapas», concluyeron desde «Hot Dog Unpluged Song».