Un agujero en la cantera del Marino

"El problema es que somos un pueblo pequeño y hay muchos deportes. Hay hornadas que prefieren piragüismo o balonmano. A nivel personal me alegro, porque significa que en Luanco hay mucho deporte, pero nosotros necesitamos gente". El Marino pide auxilio. El conjunto gozoniego está perfilando sus equipos de categorías inferiores para la temporada que arranca y se han dado cuenta de un terrible hecho: no hay niños en la categoría infantil. "Nos gustaría hacer un llamamiento, tenemos al equipo en Segunda infantil y creo que merece la pena para cualquier niño", explica Luis Morán, coordinador de la cantera marinista, que desea formar un equipo "a poder ser con gente de la zona" para no tener que dejar esa categoría vacía.

"Tenemos un agujero en el infantil. En alevines, por ejemplo, tenemos dos equipos", señala Morán, que asegura que el resto de niveles del fútbol base de goza de buena salud. Ahora, tras tocar varios palos y no encontrar respuesta, está en busca de niños del año 2010 y 2011 que permitan al club salir a competir. "El año pasado los chavales consiguieron el ascenso. Creo que puede ser atractivo para gente que esté en otros sitios", señala el luanquín, que pone sobre la mesa nombres como el de Javi Pumarino o Julio Rodríguez, juveniles que se encuentran haciendo la pretemporada con el primer equipo. "Aquí los jugadores que tengan cierto nivel van a tener oportunidades, eso lo pueden tener claro", afirma Morán. De aquel equipo que la pasada temporada consiguió el ascenso solo quedan cinco niños. "Muchos eran de último año, por lo que han subido de categoría, y no hemos tenido relevo por debajo", comenta Morán, consciente de que Luanco es un sitio complicado para atraer jugadores. "Estamos separados de todos lados, lo que nos complica la tarea. Queríamos intentarlo con gente de aquí, pero es imposible", apunta el gozoniego, que lamenta que chavales de la zona hayan decidido irse a sitios como Gijón a jugar. "El que quiera venir va a jugar. Aquí hay cierto nivel, no se va a comer barro. Lo que no queríamos era subir a críos más pequeños, porque puede ser un cambio demasiado grande", explica Morán, que destaca el nivel de los entrenadores que hay en Miramar y el cariño que hay desde el Marino a sus categorías inferiores. El gozoniego espera que este grito de auxilio tenga su efecto y que los marinistas no se vean obligados a cerrar parte de su gran cantera, cuna de grandes talentos, aunque quiere quedarse con la parte positiva. "Lo bueno es que en Gozón hay mucho deporte y los niños tienen dónde elegir. Antes eso no pasaba, todos tiraban al fútbol. Esta hornada hemos tenido mala suerte de que no nos haya elegido, pero esperemos encontrarle remedio"., sentencia.