"Ahora me obligo a hacer menos baladas, me apetece probar estilos nuevos"

Alex Wall nació en Barcelona en 1996 y se trasladó a Madrid a los 14 años, ciudad en la que reside actualmente. Su primer disco, "Historias de insomnio" vio la luz en 2019 y desde entonces ha ido componiendo canciones que podrán escucharse en directo el próximo 12 de agosto en el festival "Songs for an Ewan Fest" de Salinas.

–¿Cómo empezó su interés por la música?

–Cogí mi primera guitarra a los 16 años y empecé a tocar versiones por algunos bares de Madrid. Componía en inglés, por me di cuenta de que eso no me representaba y de que era muy difícil que a la gente le gustase. La primera canción que se me viralizó fue "Beso ilegal", que a día de hoy tiene más de tres millones de escuchas en Spotify. Fue entonces cuando pensé que igual podía dedicarme a la música.

–Su último trabajo, "Antinirvana", está teniendo muy buena acogida.

–Justo ahora me pillas en un buen momento (risas). Hasta ahora es el disco que más me representa en cuestión de letra y producción. Ninguna canción es de relleno, todas dicen algo. Es un trabajo muy personal con historias 100% reales y fáciles de entender. Yo creo que la gente las escucha y piensa "¡la de cosas que le han pasado a este chaval!". Además, "Me mata(s)", una colaboración que hice con Noan, se está viralizando ahora en Tiktok. La verdad es que me cuesta creer que me estén pasando todas estas cosas buenas.

–El estilo predominante en su música es el pop-rock. ¿Tiene en mente experimentar con otros géneros?

–Pues justo con las cosas que estamos empezando a grabar ahora estamos innovando bastante. Los temas nuevos siguen teniendo una esencia pop, pero se acercan a la electrónica, al indie… Me apetece mucho probar estos estilos porque, además, se están poniendo muy de moda. El rollo rockero me gusta desde siempre, pero últimamente estoy escuchando grupos más electrónicos.

–En entrevistas anteriores comentó que estaba "estancado" a nivel creativo. ¿Ha cambiado la situación?

–Lo mejor de todo es que justo dos semanas después de haber dicho eso empecé a componer como un loco y ahora tengo el siguiente disco prácticamente terminado a nivel composición. De repente tuve ahí unas tres semanas de inspiración absoluta, justo antes de verano. He hecho como 15 canciones del tirón que, además, me encantan. Esto de la inspiración va como va… me puedo pasar meses sin componer nada y luego, en dos semanas, tener un disco. Ya durante la pandemia compuse la mitad de "Antinirvana".

–¿Algún truco para conseguir inspiración?

–Yo soy súper búho y cuando más inspirado estoy es por la noche. A veces me pongo en otros momentos, pero es que no me sale. Lo malo de hacerlo a esas horas es que siempre me salen canciones tristes, pero es lo que hay (risas).

–Ahora está de gira. ¿Tiene ganas de volver a tocar en Asturias?

–La verdad que este año hemos tenido mucho norte. Estoy feliz porque las temperaturas aquí son ideales y siempre me lo paso en grande. Tengo muchísimas ganas de volver a Asturias porque la gente es maravillosa y el tiempo… increíble.

–El cartel de la edición del "Songs for an Ewan Day" de este año cuenta con figuras como "Nena Daconte" o "La La Love You". ¿Cómo es la sensación de tocar en el mismo escenario?

–Esos grupos me encantan y soy muy fan del cartel en general, me gustan todos los artistas que van también al festival. Son grupos a los que les va muy bien, pero la mayoría son bastante recientes. Por ejemplo, "La La Love You" hace unos tres años casi ni existía. Me gusta pensar que con la gente del cartel comparto momento en la música, estilo, ganas de defender lo nuestro…

–¿Una colaboración soñada?

–Tengo una que nunca voy a cambiar por nada. Mi colaboración soñada sería Dani Martín, que es el artista del que soy más fan. Pero es verdad que hay tantísimos que me gustan, como Dani Fernández o "La La Love You", mismamente.

–¿Tiene alguna expectativa de cara al futuro?

–Me estoy forzando a no hacer tantas baladas como hasta ahora. Aunque me encanta escribir canciones de desamor, estoy en un momento de mi vida en el que me apetece mucho hacer algo más animadas y que motive a la gente, como "Me mata(s)". También tengo muchas ganas de tocar y por eso seguramente hagamos una segunda parte de la gira a la vuelta de las vacaciones de verano.