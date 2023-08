Pelayo endulza el verano en Salinas

Guillermo Manuel Pelayo Barquín, más conocido como Pelayo, se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para preparar los barquillos de miel en su obrador de la calle Rivero de Avilés. Después, según esté el tiempo, acude a la playa de Salinas, en el entorno del Club Náutico, o se coloca en el parque Las Meanas, en Avilés. Este verano no está faltando ningún día a su cita. Siempre con su característico bombo en la mano, el avilesino es un habitual del paseo marítimo, que se recorre de cabo a rabo a pesar del abrasador sol que suele hacer en Castrillón.

"Este año el verano empezó bastante flojito. Se notaba sobre todo por las mañanas. En otros años antes de las 12 de la mañana esto ya estaba lleno. Poco a poco la cosa ha ido cambiando y ahora está siempre hasta arriba", explica Pelayo. A pesar de ese inicio de verano titubeante, el barquillero no ha frenado en su ritmo de ventas, que se ha disparado con el paso de las semanas. Prueba de ello es su bombo, que se encuentra prácticamente vacío cuando en el horizonte se empieza a ver la "golden hour". "Ahora es uno de los momentos más importantes de todo el verano. Es lo más gordo. Mi campaña, por así decirlo, va desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto. En esas fechas es cuando las ventas se disparan más", señala el barquillero, que recuerda uno de los dichos que decía su padre cuando él era más joven. "En Salinas se vende de El Carmen a Begoña", indica Pelayo, que, aunque han pasado décadas desde que su padre recorría la playa, confirma que es un dicho que sigue vigente hoy en día.

Prueba del éxito de Pelayo en Salinas es que, durante la conversación, fueron varios los que se acercaron a adquirir los barquillos que el avilesino cocina a primera hora de la mañana. "Tienen algo especial, no sabría como definírtelo", aseguran Jesús Gómez y Cristina López, pareja gijonesa que, para tomar un descanso entre baño y baño, se acercaron al bombo de Pelayo. "Es ideal para un día de playa. No llena mucho y te mata el hambre", explican los gijoneses, que van a "hacer la digestión" disfrutando de los últimos rayos de sol de Salinas.

"Es una de las personas más características de Salinas. Si no le ves por la playa no es día de playa total. El día que esté unos días sin verle por aquí me preocuparé", reconoce Diego González, quien asegura que "pasa más tiempo tirado en esta arena que en mi propia casa". "Sus barquillos son una locura. He estado en toda España y no he encontrado algo igual. Además, es que es tan gran paisano que así presta mucho más", comenta el ovetense, que espera que Pelayo nunca deje de hacer su gran labor.

Pero la presencia de Pelayo en Salinas tiene fecha límite. Están a punto de comenzar las fiestas de San Agustín, por lo que tiene que volver a su puesto habitual en el parque de Las Meanas para atender a todo avilesino que le necesite en alguna de sus "delicatessen". Y, en un suspiro, le tocará cambiar de producto. Porque el otoño en Avilés no es lo mismo sin las castañas de una de las personas más reconocidas de la ciudad.