El programa de San Agustín "es el más lamentable" en años, dice la oposición

Sara Retuerto, la concejala de Festejos y tenienta de alcaldesa de Avilés defendió este sábado pasado el programa de fiestas que el departamento que dirige desde hace casi dos meses diseñó para San Agustín. Pero sólo ella. Para la portavoz del Partido Popular (PP), que es Esther Llamazares, el programa sin grandes conciertos y limitado a cuatro orquestas de verano, "es el más lamentable" en años. "Decidimos no preguntar en el Pleno del viernes confiando en que presentarían algo digno de una de las principales ciudades de esta región y lo que han hecho ha sido presentar un programa semejante al de unas fiestas vecinales, pero con muchísimo más dinero", añadió la también diputada nacional.

Arancha Martínez Riola, la portavoz municipal de Vox, fue por el mismo camino: "Habíamos tenido fiestas punteras en otros años y ahora hemos bajado el nivel", se lamentó. "El programa –que tardaron lo que tardaron en presentar– es bastante pobre, por no decir otra cosa. Sin menospreciar a lo que han contratado –‘París de Noia’ es una gran orquesta–, el cartel que presentan no está al nivel de la ciudad", añadió. "No sé si ha sido un problema de planificación, que desde luego es mala, o que a lo mejor la concejala responsable no está preparada para organizarlas".

El programa festivo para San Agustín que el Ayuntamiento de Avilés promueve cuenta con cuatro orquestas de verano, entre ellas, "París de Noia" y "Tekila", ambas reunieron en 2022 a más de 10.000 personas en la plaza de La Exposición, que es donde la Unión de Comerciantes ha vuelto a colocar once jaimas que atienden otros tantos bares.

"El programa tiene poca creatividad: primero es el Intercélticu, luego la Cerveza, ahora, las jaimas. Lo mismo y en el mismo sitio", se lamentó María José Díaz Modino, la portavoz de la patronal OTEA en Avilés. "Nosotros no somos más listos, pero participamos en más encuentros. Nadie nos pregunta nuestras propuestas", se lamentó la hostelera. "Siempre esperas que las cosas vayan a mejor, pero este año no se cumple", concluyó la representante de los hosteleros avilesinos. "Es necesario crear algo nuevo y que llame la atención. Estos años pasados fue, por ejemplo, el concierto de Aitana, que trajo mucha gente de fuera. El programa de este año es más endogámico, como para nosotros solos", se lamentó la portavoz avilesina de OTEA.

"París de Noia" sólo actúa una vez en Asturias en agosto: en Avilés. "Tekila", que toca el día de San Agustín, tiene previsto hacerlo en de Lugones el día 2 y se va Tornín, en Cangas de Onís, el día 29. 65 habitantes.