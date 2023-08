"Waterman Challenge", la élite del socorrismo se exhibe en Salinas

A pesar de que alguno estaba de resaca tras el Descenso del Sella y de que el evento coincidía con una de las fiestas más multitudinarias del verano en Asturias, el Xiringüelu, el paseo marítimo de Salinas ayer estaba abarrotado. ¿La razón? Los socorristas. No, no eran los que habitualmente vigilan la playa castrillonense. El "Waterman Challenge" congregó en el arenal a la élite del mundo del socorrismo nacional, que tuvo que enfrentarse a una mar que puso las cosas muy complicadas a los participantes.

El reto era mayúsculo. El "Waterman Challege" consiste en una especie de triatlón en el que los participantes deben competir en natación, piragüismo y tabla de salvamento para hacerse con la victoria. El circuito, de una dificultad extrema, tuvo un añadido extra. El viento hizo que ayer Salinas tuviese unas olas fuera de lo común, lo que provocó que los más de treinta socorristas que llegaron a la final sufriesen para completar la casi media hora de recorrido.

"Ha sido una prueba muy dura. Cuando las condiciones son como las de hoy no te puedes despistar en ningún momento. No sabes si puedes acabar pasando de la primera a la última", reconocía Judit Vergés, flamante vencedora del cuadro femenino. La socorrista catalana quiso destacar la dificultad de las olas asturianas, algo que quiso tener controlado, "sobre todo en la parte de piragüismo", para poder hacerse con la victoria. "Tener algo más que de experiencia que mis compañeras creo que me ha ayudado, pero tengo que decir que yo a la edad de ellas no me hubiese atrevido a meterme al agua", confesó la campeona de Europa de la modalidad.

A la cita acudieron participantes de todos los puntos de la geografía española. Samuel Gómez, uno de los grandes favoritos en la parte masculina, viajó desde Guadalajara. "En mi club tenemos mucha tradición. Empezamos poco a poco a viajar a playas y ahora aquí me tienes", bromea el castellano-manchego, encandilado por el gran ambiente que se respiró en Salinas. "Es un lujo poder competir con tanto público animándose. Con todo este apoyo hace que lo nuestro no sea tan duro", sentenció.